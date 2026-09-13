La sorpresa de Gonzo tras la justificación de Latasa sobre por qué siguió en ETA: "¿Me estás queriendo decir que continuabas por inercia?"

El exetarra Josemi Latasa explica a Gonzo por qué continuó en ETA después de cometer un atentado que acabó con la vida de Fernando Garrido, su mujer y su hijo, pese a las dudas que comenzaron a surgir en él.

"¿Me estás queriendo decir que continuabas por inercia?". La pregunta de Gonzo a Josemi Latasa llega después de que el exetarra explique por qué siguió en ETA pese a que el atentado contra el general Garrido y su familia le hizo plantearse abandonar la organización.

"En parte sí, Gonzo. ¿O no lo entiendes eso?", responde Latasa. "En un principio lo hacía por convencimiento y luego, por inercia", insiste. El exetarra explica que, tras el atentado, comenzó a plantearse su salida de ETA, pero finalmente continuó porque le convencieron de que era "necesario", que él era "la persona más importante en todo el comando" y que lo necesitaban para seguir.

Latasa recuerda en Salvados cómo vivió el atentado contra el militar Rafael Garrido, su mujer y su hijo. Explica que, cuando descubrió que en el coche en el que había colocado la bomba no estaba únicamente el militar, sino también su familia, se quedó "destrozado".

"Esto es terrible. Empiezas a pensar que no estás para eso. Yo al menos, que no estoy para una acción para esa tan fuerte, tan bestia", relata. Según cuenta, no habló de lo ocurrido con 'Kubati': "Con aquel no se podía hablar".

"Ha estado de puta madre, pero había manifestación en Bilbao y la habéis jodido"

Latasa también recuerda la reacción de la organización después del atentado. Según explica, la cúpula de ETA puso el foco en que aquel día había una manifestación de HB en Bilbao y consideró que la acción había interferido en ella. "Ha estado de puta madre, pero había manifestación en Bilbao y la habéis jodido", le trasladaron, según recuerda. Latasa señala que no se habló de la mujer y el hijo del militar ni de la limpiadora que también murieron en el atentado. Sobre esas víctimas, explica que se limitaron a decir: "Daños colaterales".

"Había poco sentimiento de haber hecho las cosas mal", afirma. Para Latasa, aquel episodio terminó siendo determinante en su relación con ETA: "Fue la gota que colmó el vaso de mi situación ante la organización".

"Sin yo saberlo, empecé a decidir mi salida", explica. Sin embargo, no abandonó inmediatamente ETA. Según cuenta, continuó porque le hicieron ver que era "necesario" para la organización y que su papel dentro del comando era fundamental.

"La rueda seguía girando"

Latasa intenta explicar a Gonzo por qué permaneció en ETA pese a lo ocurrido. "Uno no tiene por qué estar convencido de que lo que está haciendo es lo mejor", sostiene. "La rueda seguía girando y la dinámica te lleva ahí. Parar ahí es muy difícil", añade.

El exetarra reconoce que convivía "mal" con aquella situación. "¿Cómo vas a estar bien en una situación en la que estás metido alrededor de muerte y miseria?", plantea.

La conversación llega también a una de las preguntas más directas de Gonzo: "¿Qué se siente cuando matas a alguien?". Latasa responde: "Mal, porque cuando matas a alguien le quitas todo lo que tiene. No hay posibilidad de arreglarlo".

El encuentro entre Fernando Garrido y Josemi Latasa

En 1986, ETA asesinó a los padres y a un hermano de Fernando Garrido. Uno de los ejecutores del atentado fue Josemi Latasa. Después de pasar por prisión, Latasa fue uno de los primeros miembros de ETA que abandonó la organización, criticó sus métodos y pidió perdón a las víctimas.

Latasa escribió una carta a Fernando Garrido que terminó abriendo la posibilidad de un encuentro entre ambos. A partir de ahí, Salvados acompaña el proceso y recoge, por separado, los testimonios de ambos sobre cómo el terrorismo ha condicionado sus vidas y sobre el camino que emprenden hacia ese encuentro.

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