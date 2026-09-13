"Es una persona admirable": la primera reacción de Latasa, el etarra arrepentido, tras encontrarse con Fernando, hijo de la familia a la que mató

Josemi Latasa y Fernando Garrido, víctima y terrorista, emprenden su camino hacia el perdón en este encuentro facilitado por el equipo de Salvados. Ambos hablan con Gonzo para explicar cómo se sienten tras el cara a cara.

El encuentro entre Josemi Latasa y Fernando Garrido termina después de una hora y media de conversación. El exetarra es el primero en salir del lugar donde se produce la reunión, mientras Gonzo espera fuera. El expreso de ETA se muestra emocionado tras haber hablado cara a cara con el hijo de la familia a cuyo asesinato contribuyó.

Aunque Gonzo le pregunta qué quiere hacer después del encuentro y le plantea si prefiere estar solo y caminar, Latasa quiere hablar de lo ocurrido. "Ha sido entrañable", explica. Y, al referirse a Fernando, añade: "Es una persona admirable".

La reunión forma parte de 'El encuentro', el programa de Salvados que aborda las consecuencias que la violencia de ETA ha dejado en quienes la sufrieron y en quienes participaron en ella. En este caso, el programa facilita el encuentro entre una víctima y uno de los miembros de ETA que participó en el asesinato de sus familiares.

En 1986, ETA asesinó a los padres y a un hermano de Fernando Garrido. Uno de los ejecutores del atentado fue Josemi Latasa, que posteriormente pasó por prisión y, años después, abandonó la organización, criticó sus métodos y pidió perdón a las víctimas.

Latasa escribió una carta a Fernando que terminó abriendo la posibilidad de que ambos pudieran encontrarse. Los dos aceptaron compartir con Salvados cómo el terrorismo ha condicionado sus vidas y accedieron a mantener una conversación bajo unas condiciones concretas: Garrido quería preservar la intimidad de su familia y de las víctimas, mientras que Latasa quería que el encuentro tuviera un carácter personal.

Tras la conversación, Latasa reconoce estar especialmente emocionado. Para él, uno de los momentos más especiales de la reunión llega cuando puede recordar lo que hizo y pedirle perdón a Fernando mirándole a los ojos. "Ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado", explica.

Durante ese momento, Fernando también se emociona, según cuenta Latasa. El hijo de la familia asesinada le transmite que sabía que sus disculpas eran sinceras y que se quedaba "muy a gusto" con ellas.

"Tenía mis miedos; no sabía cómo me iba a recibir"

Latasa también explica cómo afrontaba el encuentro antes de que se produjera. "Tenía mis miedos; no sabía cómo me iba a recibir, pero al final me ha dado un abrazo", relata emocionado.

Ese abrazo se convierte en uno de los momentos que más le impactan. Latasa explica que fue él quien pidió a Fernando que le abrazara y que, en ese momento, sintió que le perdonaba de verdad.

"Todo ha sido emocionante", señala. Preguntado por cómo vive ese instante, rechaza interpretarlo como una victoria: "No lo he visto como un triunfo. Me ha llenado".

La emoción llega a impedirle continuar hablando. Después de una hora y media de conversación con Fernando, Latasa abandona el lugar con la sensación de haber vivido un encuentro marcado por el recuerdo de los asesinatos, la petición de perdón y el abrazo que ambos comparten al final.

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