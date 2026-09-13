Fernando Garrido, víctima de ETA, sabe lo que dirán de él tras aceptar reunirse por medio de Salvados con el hombre que mató a su familia

Fernando Garrido relata en Salvados por qué ha aceptado reunirse por medio del programa con el miembro de ETA que asesinó a su familia y destaca que no quiere hacer "un espectáculo" de este encuentro.

Fernando Garrido sabe que aceptar un encuentro con Josemi Latasa, uno de los miembros de ETA que participa en el asesinato de sus padres y su hermano, puede generar críticas. Por eso, antes de sentarse frente a él, deja claro que no busca hacer "un espectáculo".

La propuesta llega a través de Salvados. El equipo del programa se pone en contacto con Latasa para conocer su historia y es él quien plantea que le gustaría conocer a Garrido y reunirse con él. "Por eso, te llamamos, te localizamos y te hicimos llegar la propuesta", le explica Gonzo a Garrido.

En 1986, ETA asesina a los padres y a un hermano de Fernando Garrido. Uno de los ejecutores del atentado es Josemi Latasa, quien, tras pasar por prisión, abandona la organización, critica sus métodos y pide perdón a las víctimas. Años después, escribe una carta a Garrido que acaba abriendo la puerta a un posible encuentro entre ambos.

Garrido recuerda que está en la oficina cuando recibe la llamada y que decide tomarse la propuesta con cautela. "Despacio, ¿no? Lo que yo no quería era hacer un espectáculo", explica sobre su primera reacción.

Finalmente, Garrido aceptó reunirse con Latasa, aunque puso por delante una condición: que el encuentro se desarrollara con la máxima discreción. Antes de que se produjera, el propio Garrido pidió a Salvados que no se grabara la conversación. "Quiero que sea lo más discreto posible, porque no estoy yo solo", trasladó al programa.

El motivo de su petición tiene que ver con las personas que también forman parte de su historia. "Es que yo no soy yo solo en este tema. Yo soy con mis hermanos, con mi familia e incluso con todas las víctimas del terrorismo. Yo no quiero soltar cualquier cosa porque puedo producir mucho dolor. Yo hago esto porque creo que es bueno. Se entienda o no, se comparta o no. Lo hago porque creo que es bueno, si no, no lo haría", señala Garrido.

El hijo y hermano de las víctimas del atentado también es consciente de que su decisión puede generar críticas. "Me van a dar", reconoce cuando habla de lo que cree que dirán de él después de aceptar reunirse con el hombre que participó en el asesinato de su familia.

Garrido explica que precisamente por eso quiere proteger a quienes le rodean y evitar que sus palabras o las imágenes del encuentro puedan ser utilizadas para generar más dolor. "No por mí, sino por todos los que me rodean, sobre todo a los más íntimos. Puede herir a quienes no opinan como yo y los 'haters' pueden utilizarlo. Por mi parte, quiero que sea lo más discreto posible, aunque no lo va a ser. Ya verás que me van a dar en el sentido virtual de la palabra, aunque ya estoy mentalizado".

Latasa también afronta el encuentro con dudas sobre cómo debe dirigirse a Garrido. Gonzo le comunica que Fernando ha aceptado reunirse con él y el programa recurre a una mediadora que ya ha hablado con el exmiembro de ETA para preparar el encuentro. "Yo no voy a saber cómo tratarle, cómo saludarle, si darle la mano o no", reconoce Latasa.

Garrido, por su parte, considera que la presencia de una mediadora puede ayudar a que el momento resulte menos violento. El encuentro se plantea así desde la intermediación de Salvados, que se ofrece a facilitar la conversación entre ambos después de que Latasa expresara su deseo de conocer a Garrido.

La intención de Latasa es, además, mantener esa conversación en un ámbito alejado de la exposición pública. Tras aceptar el encuentro, establece ante el programa su propia condición: "Es una cosa entre él y yo".

La reunión se produce, por tanto, bajo las condiciones planteadas por ambos: Garrido quiere preservar la intimidad de su familia y de las víctimas y Latasa pretende que la conversación tenga un carácter personal. Salvados facilita ese encuentro entre una víctima y quien participó en el asesinato de sus familiares, dentro de un programa que aborda las consecuencias que la violencia de ETA ha dejado en sus protagonistas y el proceso hacia un posible perdón.

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