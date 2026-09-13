Fernando Garrido, sobre cómo estuvo a punto de ir en el coche bomba de ETA con su madre, su padre y su hermano: "Me despedí en la puerta"

Cuarenta años después del atentado que acabó con la vida de sus padres y de su hermano, Fernando Garrido recuerda en Salvados cómo estuvo a punto de viajar con ellos en el coche que ETA hizo explotar en San Sebastián.

Fernando Garrido recuerda cómo estuvo a punto de subir al coche en el que ETA asesinó a sus padres y a su hermano en 1986. Finalmente, se despidió de ellos en la puerta. Así lo cuenta en este programa de Salvados titulado 'El encuentro', en el que Garrido va a encontrarse con el hombre que le arrebató a su familia, José Miguel Latasa.

El atentado tuvo lugar el 25 de octubre de 1986 en el centro de San Sebastián. Rafael Garrido Gil, gobernador militar de Guipúzcoa, viajaba en un coche oficial junto a su mujer, Daniela Velasco, y su hijo Daniel, de 16 años. Dos miembros de ETA que circulaban en una motocicleta colocaron una bomba sobre el vehículo cuando estaba detenido en un semáforo. Los tres murieron en el acto.

Fernando, el hijo mayor del matrimonio, también estaba aquel día con su familia. Era montañero y acababa de regresar de batir un récord mundial en el Aconcagua. Sin embargo, tenía otros asuntos que atender, con lo que decidió no acompañarles. "Casualmente, no me subí el coche", explica en el programa.

La familia se dirigía al Pirineo Navarro para pasar el otoño. Fernando los acompañó hasta el vehículo antes de despedirse de ellos. "Me despedí en la puerta", recuerda. "Iban mi padre, mi madre, mi hermano y el chófer", señala.

Poco después, el vehículo abandonó la zona. El coche fue seguido por los miembros de ETA que habían preparado el atentado. Cuando se detuvo en un semáforo, colocaron el artefacto explosivo sobre el techo, como cuenta el propio Latasa momentos después en el programa.

En la entrevista previa a este encuentro que hoy lleva a ambos hasta este lugar, Gonzo aborda con Fernando las circunstancias de aquel día y el hecho de que él estuviera a punto de formar parte de ese viaje familiar. Mientras tanto, Latasa también reconstruye por separado cómo siguió al vehículo y cómo se desarrolló el atentado.

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