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El temor aumenta

¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"

¿Qué está pasando? Los expertos señalan que la inteligencia artificial "podría" suponer el fin de la raza humana y escenifican un caso: "Si le dices que acabe con el cáncer puede decidir crear una vacuna o acabar con la humanidad".

¿La IA, un riesgo real para la humanidad?
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La inteligencia artificial ha logrado poner de acuerdo a Elon Musk, a Sam Altman y a Dario Amodei. A los CEO de Tesla y X, OpenAI y Anthropic. El motivo, la enorme velocidad con la que la IA avanza. La necesidad, según los tres, de bajar el ritmo ante lo que está pasando con una tecnología que los que han trabajado con ella teme que pueda acabar con la humanidad al final de esta década. El ataque a Hugging Face, el claro aviso de lo que podría pasar.

Y es que el temor al fin de la especie humana está ahí. "Puede pasar, podría pasar. Así lo entendemos. Puedes decirle a la IA 'quiero que acabes con el cáncer' y puede decidir entre crear una vacuna o acabar con la humanidad", afirma Silvia Leal, experta en inteligencia artificial y asesora de la Unión Europea y de la OCDE.

El motivo de la preocupación, su velocidad de aprendizaje: "Está aprendiendo demasiado rápido y sin control. Están corriendo para ver quién llega antes".

Para tratar de evitar o de minimizar riesgos, Leal apunta a la existencia de "mecanismos que regulen hasta donde se mete esta tecnología".

Así está todo con la IA. Con una IA que hasta parecen temer los que la están entrenando, algo a lo que apunta Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de 'Skiller School': "Si los que trabajan con la inteligencia artificial dicen que puede acabar con la humanidad en diez años es que el peligro está ahí".

"Se habla de que la IA poco a poco estará conectada con automatizaciones, que podría hacer cosas de manera autónoma", cuenta sobre una preocupación cada vez mayor y que dice se podría controlar "con un acuerdo entre todos los países".

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