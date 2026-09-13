"Si tú me preguntas, pues claro que le perdono": Garrido, tras el encuentro con Latasa, el etarra arrepentido que mató a sus padres

Josemi Latasa, víctima de ETA, se reúne con el hombre que mató a su madre, su padre y su hermano. Tras el cara a cara, se reencuentra con Gonzo en Salvados para comentar cómo se siente.

El encuentro entre Fernando Garrido y Josemi Latasa termina después de una hora y media de conversación. Cuando Latasa sale del lugar en el que ambos han hablado, Gonzo le espera fuera. El exmiembro de ETA se muestra emocionado y asegura que necesita hablar sobre lo ocurrido. "Ha sido entrañable. Es una persona admirable", afirma Latasa en su primera reacción tras reunirse con Garrido.

Latasa ha podido pedirle perdón por matar a sus padres y su hermano mirándole a los ojos. Eso era todo lo que quería. Después, cuando Fernando le ha dado el abrazo que él le ha pedido, se ha sentido perdonado. "No lo he visto como un triunfo. Me ha llenado", explica.

Después del encuentro, Fernando también habla con Gonzo sobre lo ocurrido. El hijo de un matrimonio asesinado por ETA recuerda la carta que Latasa le envió 15 años atrás y señala el peso que, según él, ha tenido el arrepentimiento en la vida del exmiembro de la organización terrorista.

"Ese arrepentimiento sincero es la base de todo". Garrido explica que Latasa "lleva una vida atormentada por lo que hizo". "Que sí, que lo hizo, pero él sabe y se da cuenta y ya lleva muchos años dándose cuenta de lo que hizo", señala. Para Fernando, el objetivo principal de Latasa durante el encuentro era poder pedirle perdón. "Era lo que a él le libera, el acto de decirlo".

La conversación lleva también a Garrido a explicar qué ha significado para él ese momento. "No he dicho las palabras 'yo te perdono', porque yo, ¿quién soy?", responde a Gonzo. El propio Fernando matiza, sin embargo, que no considera necesario haber pronunciado esas palabras. "Tampoco era necesario. Pero si tú me preguntas, pues claro que le perdono", afirma.

Garrido relata que Latasa ha llorado mucho, mientras él ha intentado contener las lágrimas. "Después nos hemos abrazado y eso ha sido muy emocionante". Asegura que cree que ha merecido la pena.

Está contento después de lo ocurrido. Pero la emoción vuelve a hacerse presente cuando intenta explicar cómo se encontrará esa noche: "Estaré hecho polvo, pero...". La frase queda interrumpida cuando se le quiebra la voz.

El programa de Salvados aborda las consecuencias que la violencia de ETA ha dejado en sus protagonistas. En 1986, ETA asesinó a los padres y a un hermano de Fernando Garrido. Josemi Latasa participó como uno de los ejecutores del atentado.

Tras pasar por prisión, Latasa abandonó la organización, criticó sus métodos y pidió perdón a las víctimas. Años después, envió una carta a Garrido que abrió la posibilidad de que ambos pudieran llegar a encontrarse. Salvados facilita ahora esa conversación, respetando las condiciones planteadas por los dos: Fernando quiere preservar la intimidad de su familia y de las víctimas, mientras Latasa pide que la conversación tenga un carácter personal. Su charla permanece alejada de las cámaras.

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