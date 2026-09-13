Latasa cuenta cómo y por qué decidió entrar en ETA cuando tenía más de 30 años: "Sabía para qué, sabía lo que tenía que hacer perfectamente"

Josemi Latasa explica en 'El encuentro' de Salvados los motivos que, según relata, le llevaron a incorporarse a ETA cuando tenía más de 30 años, después de haber vivido la convulsión política de los años setenta.

Aunque ETA dejó de existir en 2018, las consecuencias de su actividad terrorista siguen presentes en quienes la sufrieron y en quienes formaron parte de la organización. En 'El encuentro', Salvados reúne a Fernando Garrido y Josemi Latasa, víctima y uno de los miembros de ETA que participó en el atentado que acabó con la vida de los padres y el hermano de Garrido en 1986.

Años después de aquel atentado, Latasa abandonó la organización, criticó sus métodos y pidió perdón a las víctimas. Una carta que escribió a Fernando Garrido abrió la posibilidad de un encuentro entre ambos, que el programa de laSexta se ha ofrecido a facilitar.

Antes de ese encuentro, Gonzo conversa con Latasa sobre su pasado y sobre las circunstancias que, según explica, le llevaron a incorporarse a ETA cuando ya tenía más de 30 años. Al preguntarle Gonzo por qué decidió entrar en ETA, recuerda acontecimientos de los años setenta, entre ellos la matanza del 3 de marzo de Vitoria. "Yo era una persona inquieta dentro de mi trabajo y de la gente que me rodeaba. Los setenta fueron muy convulsos. Hubieron muchas acciones que a una persona que se considera de izquierda abertzale nos afectaron".

Latasa recuerda a los trabajadores asesinados en Vitoria: "Los mataron indiscriminadamente y no murió más gente de puto milagro". También menciona las actuaciones de la Guardia Civil en los controles y las "caídas de comisaría de muchos detenidos". "Cosas que revolvieron mi estado emocional de mi situación política. En ese momento, te tocan y decides".

Su entrada en ETA, explica, no se produjo durante la adolescencia. "Mi hermano siempre decía que yo había entrado en ETA porque no sabía decir que no y quizá sea por eso". Latasa insiste en que tomó la decisión siendo ya adulto: "Sabía dónde entraba y para qué. Sabía lo que tenía que hacer. Yo lo sabía perfectamente".

El contacto con la organización llegó a través de unos amigos que sabían que viajaba con frecuencia a Bayona. Le propusieron estar allí "con alguien". "En ese momento me presentaron a 'Txikierdi', uno de los jefes de ETA". También estaba Santi 'Potros'. "Los dos me captaron".

Latasa explica que dentro de la organización recibió el nombre de 'Fermín', ya que no tenía mote y eran los sanfermines.

Sus primeros encargos, según recuerda, estuvieron relacionados con la preparación de lugares y la vigilancia. "Localización de sitios donde se pueda hacer un zulo, limpieza del terreno para que ellos pudiesen ir detrás, mirar el camino para avisar de los controles y cosas de esas".

Latasa también recuerda uno de los atentados que cometió cuando ya formaba parte de ETA. "Atacábamos convoyes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, cuarteles...". El episodio que relata a continuación tuvo lugar en San Sebastián durante el Gudari Eguna.

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