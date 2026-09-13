Latasa, el exetarra que mató a Rafael Garrido y su familia con un coche bomba: "Yo no sabía que iban ni la mujer ni el hijo"

José Miguel Latasa relata en Salvados cómo identificó durante días el coche de Rafael Garrido y siguió sus movimientos hasta preparar el atentado en el que murieron el militar, su mujer y su hijo.

José Miguel Latasa, exmiembro de ETA y condenado por su participación en el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa Rafael Garrido, su mujer y su hijo, reconstruye en Salvados cómo preparó el atentado de 1986 y cómo identificó el vehículo que iba a ser atacado.

Lo hace en 'El encuentro', el programa en el que Salvados propicia el cara a cara entre Latasa y Fernando Garrido, hijo de Rafael Garrido. El fragmento muestra la previa a ese momento: Gonzo entrevista a Latasa y a Fernando por separado y ambos recuerdan diferentes aspectos de aquel atentado.

Según relata Latasa, la orden le fue comunicada directamente en Biarritz. "Yo solía ir a menudo allá a estar con Santi ('Potros'), 'Mamarru' y 'Txikierdi'". Se lo dijeron a él directamente, no al comando. Le pidieron que comprara una moto y para ello se desplazó a Barcelona".

El objetivo era el coche oficial de Rafael Garrido, gobernador militar de Guipúzcoa. "Empiezo a aparecer por la comandancia militar, frente al ayuntamiento de San Sebastián, donde estaba el general y claro, yo veo el coche", relata.

Al principio, explica, el vehículo llevaba matrícula del Ejército de Tierra. Posteriormente pasó a utilizar una matrícula convencional, algo que le hizo dudar de si se trataba del mismo coche. Para comprobarlo, decidió marcarlo. "Y efectivamente, era el mismo".

Una vez identificado el vehículo, Latasa explica cómo se preparó para seguirlo en la motocicleta. "Al que venía conmigo le dije: 'Oye, prepárate, que está ahí. En el primer semáforo, le ponemos'".

El 25 de octubre de 1986, el coche oficial de Garrido salió del Gobierno Militar de San Sebastián con el general, su mujer, su hijo de 16 años y el conductor. Latasa y otro miembro de ETA siguieron el vehículo en una motocicleta y colocaron una bomba sobre su techo cuando estaba detenido en un semáforo, en la confluencia del Boulevard y la calle Legazpi.

En Salvados, Latasa asegura que en el momento de preparar el atentado no sabía que en el interior del vehículo también viajaban la mujer y el hijo del gobernador militar. "Los cristales iban tintados".

Las dos entrevistas forman parte de la preparación del encuentro que da nombre al programa. Latasa había escrito años atrás una carta a Fernando para pedirle perdón por su participación en el asesinato de su familia. Ahora, Salvados facilita el cara a cara entre ambos, después de que los dos hayan aceptado compartir cómo el atentado y sus consecuencias han condicionado sus vidas.

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