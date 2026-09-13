'Kepa' Pikabea, 'Txapela', 'Iván' Bustinza, 'Iñaki de Lemona'... y 'Kubati': Latasa da los nombres a Gonzo de los miembros del comando de ETA

Josemi Latasa recuerda en Salvados a los miembros de su comando, habla de la evolución de ETA y recuerda con amargura a 'Kubati'.

Fernando Garrido y Josemi Latasa están a punto de conocerse. Salvados no muestra el encuentro entre la víctima y el miembro de ETA que participó en el asesinato de sus padres y su hermano, sino la preparación de ese momento: Gonzo entrevista por separado a Fernando y a Latasa para conocer sus experiencias y las consecuencias que el terrorismo ha tenido en sus vidas.

Latasa fue uno de los integrantes de ETA que participó en el atentado de 1986 en el que murieron Rafael Garrido Gil, su mujer y su hijo de 16 años. Años después, tras abandonar la organización, criticó sus métodos y pidió perdón a las víctimas. Una carta que escribió a Fernando Garrido abrió la posibilidad de este encuentro.

En su conversación con Gonzo, Latasa recuerda ahora a algunos de los miembros de ETA con los que compartió militancia y habla de la evolución de la organización.

"La mayoría, excepto 'Kepa' Pikabea, eran de pensamiento 'marxista-leninista'"

Latasa da los nombres de varios de sus compañeros de comando: 'Kepa' Pikabea, Mikel Goikoetxea 'Txapela', Antxon, 'Iván' Bustinza e 'Iñaki de Lemona'. "La mayoría, excepto 'Kepa' Pikabea, eran de pensamiento 'marxista-leninista'. Él y yo éramos más bien nacionalistas", explica.

Se trata de miembros históricos de ETA que formaron parte de diferentes etapas de la organización. Gonzo no se olvida de 'Kubati', a quien saca a relucir en esta entrevista. Latasa recuerda la llegada de José Antonio López Ruiz al comando. "'Kubati' vino más tarde y se apoderó de todo", afirma. Mientras lo cuenta, da golpecitos al vaso de vidrio que sostiene entre las manos.

"Se hizo el jefe en la tribu", añade sobre 'Kubati'.

'Kubati 'y los episodios que Latasa recuerda de su etapa en ETA

La figura de 'Kubati' aparece también vinculada a otros episodios que Latasa aborda durante la conversación. "Con él no se podía hablar de nada", llega a decir más tarde sobre el histórico etarra. El exmiembro de ETA habla con amargura de su papel en el atentado contra la familia Garrido.

Según explica más adelante, 'Kubati' decidió introducir en la bolsa más del doble de explosivo del que Latasa había previsto inicialmente para el atentado en el que murieron los padres y el hermano de Fernando Garrido.

La conversación lleva también a Latasa a hablar del asesinato de Yoyes, cometido por ETA en 1986. Dolores González Catarain, conocida como 'Yoyes', había abandonado la organización y fue asesinada en septiembre de ese año en Ordizia, delante de su hijo. 'Kubati' fue uno de los autores materiales del asesinato y posteriormente fue condenado por este crimen.

Latasa explica a Gonzo que asumió su responsabilidad en aquel asesinato y que no negó su implicación durante el juicio, aunque él no fuera uno de los ejecutores. Su explicación es que sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para impedirlo. Fue su comando el que mató a Yoyes.

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