"Ni Sira Rego ni Yolanda Díaz ni Mónica García ni Bustinduy": Emilio Delgado responde a las grandes ausencias de la lista de Frente Amplio

Emilio Delgado explica por qué no repiten en las listas Sira Rego, Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy, defiende la renovación política y reivindica la gestión de los partidos a la izquierda del PSOE dentro del Gobierno de coalición progresista.

"No hay nada de lo que avergonzarse"

La composición de las listas electorales de Frente Amplio lleva a Gonzo a preguntar a Emilio Delgado por las ausencias en ellas de algunos de los principales rostros de Sumar durante la legislatura. Sira Rego, Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy no concurren a estas elecciones, mientras que Ernest Urtasun es el único de los cinco ministros de Sumar que repite, aunque tampoco encabeza una candidatura.

"Están, lo que pasa que están en otras posiciones", destaca Delgado, quien afirma que considera que todos ellos podrían haber sido un buen reclamo electoral. "Creo que también toca hacer una renovación de caras, una renovación de ideas", explica.

"Ni Sira Rego ni Yolanda Díaz ni Mónica García ni Pablo Bustinduy van en las listas", le recuerda Gonzo. "Son ciclos biográficos y políticos que se cumplen, entra otra gente. Me parece que es algo normal", señala.

Pero, ¿tiene que ver esa renovación con la imagen que los ministros pueden proyectar después de haber formado parte del Gobierno de coalición? Delgado niega que sea así y defiende que "en este Gobierno hay muchas cosas que son rescatables y presumibles".

Delgado recuerda las políticas de empleo y la labor del Ministerio de Consumo -responsabilidad de Sumar en ambos casos-, cuyo trabajo califica de "formidable".

"No solo no hay nada de lo que avergonzarse, sino que hay muchos elementos de los que sacar pecho y ponerlos encima de la mesa", insiste.

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