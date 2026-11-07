Trump ofrece el cargo de secretario de Prensa al presidente de la UFC y exluchador, Dana White: "Es un violento guerrero"

¿Qué ha dicho? "Necesitamos a esta gente para defendernos de la Izquierda Lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro", ha diccho el mandatario estadounidense.

Donald Trump, a pesar de afirmar que no haría más cambios en su Gabinete, ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca a Dana White, presidente de UFC. Trump, en redes sociales, expresó su deseo de que White acepte el cargo y lleve a algunos luchadores, incluidos rusos y estadounidenses, para "defenderse de la Izquierda Lunática". Este movimiento sigue al nombramiento de Stephen Miller como jefe de Gabinete. White, amigo cercano de Trump desde hace más de dos décadas, ha sido un fiel aliado del expresidente, apoyándolo en convenciones republicanas y eventos de UFC.

Aunque hace unas horas aseguraba que no haría más cambios en su Gabinete, Donald Trump ha vuelto a hacerlo. El líder de Estados Unidos ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca al presidente de la empresa de espectáculo de artes marciales mixtas UFC, Dana White, y le ha pedido que se traiga con él a algunos de los luchadores de esta competición.

"Me complace anunciar que se le ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de Estados Unidos al gran Dana White, un violento guerrero", ha explicado Trump en un mensaje publicado redes sociales.

El mandatario ha pedido a White que lleve a la Casa Blanca "a algunos de sus ayudantes", aunque no sean estadounidenses, y menciona explícitamente a los los rusos Islam Majachev y Jabib Nurmagomedov, a los estadounidenses Justin Gaethje, Daniel Cormier y Kayla Harris y a la brasileña Amanda Nunes. "Necesitamos a esta gente para defendernos de la Izquierda Lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. Dana, por favor, ¡acepta el puesto!", ha concluido.

Esta petición llega después de que el republicano, contra las cuerdas tras su estrepitoso fracaso en las 'midterms', nombrara este viernes jefe de Gabinete a Stephen Miller, uno de los miembros más ultras de su equipo y promotor de las políticas más controvertidas del mandatario y que ya ostentará uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

White, amigo personal

Por su parte, White, de 57 años, es uno de los amigos pesonales más cercanos a Trump. Se conocen desde hace más de dos décadas, cuando Trump acogió eventos de la UFC en sus casinos de Atlantic City cuando la empresa tenía problemas para encontrar lugares donde organizar sus veladas.

Desde entonces es un fiel aliado de Trump que ha intervenido en apoyo al magnate en las convenciones republicanas de 2016, 2020 y 2024. También participó en la celebración de la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales.

Trump, por su parte, es muy aficionado a la UFC y asiste regularmente junto a White a las veladas de lucha. En junio se organizó un evento de UFC en la propia Casa Blanca para celebrar el 250º centenario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora White no había mostrado interés alguno en una carrera política.

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