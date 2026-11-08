Polonia, conmocionada por el ataque a tiros en Cracovia: La Fiscalía ya lo investiga como acto terrorista

El contexto El atacante, de 24 años y que permanece hospitalizado tras ser abatido por la Policía, ha dejado nueve muertos, entre ellos sus padres y su hermana. Según el Ministerio del Interior, estaba "fascina con ideas de extrema derecha".

La ciudadanía de Polonia ha amanecido este domingo consternada por el ataque indiscriminado de este sábado que dejó seis muertos y 16 heridos en el centro de Cracovia. También tras darse a conocer que el atacante, de 24 años, antes de acudir a la plaza del Mercado acabó con la vida de sus padres, de 53 y 52 años, y de su hermana de 20.

Mientras decenas de velas recuerdan ya a las víctimas en el lugar del tiroteo, la Fiscalía Nacional de Polonia ha abierto este domingo una investigación por "un delito de carácter terrorista". A cargo de la misma se encuentra la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional, según un comunicado de este órgano publicado en la red social X. Así, la investigación abarca el asesinato de seis personas con arma de fuego y el intento de asesinato de muchas otras personas, incluidos agentes de policía.

En el ataque, que se produjo sobre las 15.00 horas de este sábado, el atacante irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia y disparó indiscriminadamente a los viandantes antes de huir y ser abatido por agentes de la Policía. Además de los seis muertos, resultaron heridas 15 personas, cinco de ellas extranjeras, además del presunto autor, de nacionalidad polaca.

La portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galecka, indicó este domingo en X que entre las víctimas mortales y heridas del ataque del sábado en Cracovia se encuentran ciudadanos de cinco países: Reino Unido, Austria, Alemania, Rusia y Portugal.

Entre los fallecidos, cuatro mujeres y dos hombres, se encuentran un ciudadano británico de 32 años y una mujer extranjera de 51 años cuya nacionalidad no ha sido revelada aún. "Los hechos constituyen un delito de carácter terrorista", ha indicado la Fiscalía en su comunicado.

"Fascinado con la extrema derecha"

El fiscal también investiga en paralelo como asesinato con arma de fuego el hallazgo de los cuerpos de la madre, la hermana y del padre del detenido en su domicilio en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia. "Las pruebas recopiladas indican que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona", asevera la Fiscalía, sin confirmar si se trata del sospechoso, que poseía licencia de armas y estaba "fascinado con ideologías de extrema derecha", según dijo la víspera el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

El detenido, que se encuentra en estado crítico en un hospital, según informó este domingo Krzysztof Jan Kleczar, el gobernador de Pequeña Polonia, aún está siendo investigado y por ahora las autoridades no han revelado información oficial sobre su perfil o sus motivos.

Eso sí, en su coche se hallaron varias armas y según la calificación jurídica inicial, el objetivo del ataque habría sido "intimidar gravemente a muchas personas", de ahí que se investigue como terrorismo.

La Fiscalía indicó que, desde el primer momento, fiscales de distintas unidades llevaron a cabo diligencias procesales, incluidos reconocimientos e inspecciones oculares, primero en Cracovia y posteriormente en Ostrowiec Swietokrzyski. "Estas actuaciones se prolongaron durante toda la noche y continúan en curso", señaló.

Ante la gravedad de lo sucedido, el presidente polaco, Karol Nawrocki, decretó el luto oficial durante el 8 y el 9 de noviembre. La medida, que requería también la firma del jefe del Gobierno, ha sido respaldada por Tusk, quien ha expresado que, hasta ahora, no habían tenido "casos de terrorismo tan graves". "Así es como debemos calificar este cruel atentado contra la vida de las personas en Cracovia", ha señalado.

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