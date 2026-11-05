Wyoming comunica su jubilación desde el 'pico de la mesa': "Solo he tardado 71 años en conseguir tumbarme a la bartola"

Wyoming se traslada hasta el 'pico de la mesa' para dar los detalles de su jubilación y augura un cambio "pero a mejor" con Gonzo al frente de El Intermedio: "Esta nueva etapa os va a ofrecer más y mucho mejor, aunque parezca imposible".

La noticia televisiva del día es la jubilación de El Gran Wyoming después de 20 años al frente de El Intermedio. "¿Que me jubilo yo? ¿De quién ha sido la idea? Me podíais haber avisado", ironiza el presentador, que se traslada hasta 'el pico de la mesa' para hablar sobre ello: "Aprovechad para ver este chasis, que queda poco".

"Los que habéis seguido mi trayectoria profesional sabéis que durante toda mi vida mi mayor aspiración ha sido tumbarme a la bartola sin hacer nada. Solo he tardado 71 años en conseguirlo", comenta Wyoming, que asegura que quiere cumplir pronto su sueño de ser jubilado "no vaya a ser que lleguen los de Vox al Gobierno y me quiten la pensión".

El presentador afirma que siempre estará vinculado a El Intermedio, al que augura un largo futuro, porque "este programa lo hacen más de 100 personas y la que se va es solo una. La más atractiva, evidentemente".

Por ello, tiene claro que el programa "seguirá adelante con el mismo compromiso con la verdad, el rigor informativo y el humor inteligente".

Su hueco, explica, lo ocupará "un profesional a la altura", Gonzo, que "es como ese hijo pródigo que vuelve". En este sentido, cree que los espectadores notarán un cambio, "pero a mejor".

No obstante, Wyoming seguirá un tiempo en El Intermedio para 'tutelar' la llegada de su "heredero". De todos modos, está seguro de que "esta nueva etapa os va a ofrecer más y mucho mejor, aunque parezca imposible".

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