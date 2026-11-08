Un vecino de Móstoles interrumpe la entrevista de Salvados con Emilio Delgado (Frente Amplio): "Tenía más labia cuando era concejal que ahora"

Durante el paseo por Móstoles de Emilio Delgado con Gonzo, Antonio se acerca al candidato de Frente Amplio y compara su etapa municipal con la actual; después, otro vecino cuestiona su apoyo a Ada Colau y anuncia que no le votará.

El paseo de Gonzo y Emilio Delgado por Móstoles, la localidad madrileña en la que el candidato del Frente Amplio creció y donde continúa viviendo cerca de su barrio de infancia, deja varios encuentros inesperados. Uno de ellos es el de Antonio, un vecino que reconoce al político y que no duda en ofrecerle una valoración bastante particular de su evolución desde que era concejal ante las cámaras de Salvados.

El hombre se acerca a Delgado para saludarlo y mostrarle su apoyo. "Mucho. Pero desde que era concejal", explica cuando Gonzo le pregunta si le gustaba el político, pero no desaprovecha la oportunidad de darle un tirón de orejas: "Antes tenía mucha más labia que ahora, yo creo". Antonio añade que actualmente lo ve "más nervioso". "Ahora tengo que atender más cosas", se defiende Delgado entre risas.

Pero no es el único encuentro llamativo del recorrido. Poco después, otro vecino interrumpe la conversación para cuestionar directamente el apoyo de Emilio Delgado a Ada Colau y su incorporación al proyecto político que representa el Frente Amplio.

"¿Por qué apoyas a una independentista que ha destruido Cataluña?", le pregunta. Delgado, algo descolocado, responde que, para empezar, considera que Colau no es independentista. "Nunca ha ido en ningún partido independentista ni ha declarado que sea independentista", argumenta.

El hombre no cambia de opinión a pesar de las explicaciones que recibe. Insiste en que Colau sí es independentista porque, según su interpretación, durante el conflicto catalán defendió a quienes apoyaban la independencia.

Delgado trata de explicarle qué es lo que valora de la trayectoria de la exalcaldesa de Barcelona: "Lo que me gusta de Ada Colau es que es una persona que cuando estaban desahuciando a medio millón de personas en este país a rastras, les sacaban a rastras de su casa, ella se destacó en la defensa de toda esa gente y ella era de las que ponía el cuerpo delante de la Policía para proteger a esa gente".

El señor no cede y le advierte, antes de marcharse, que no está dispuesto a darle su voto.

Tras el encuentro, el candidato reflexiona sobre la dificultad de combatir determinadas ideas cuando los ciudadanos reciben información a través de fuentes poco fiables. "Es muy difícil combinar la libertad de prensa, la pluralidad de prensa, con el derecho que tiene la gente a recibir una información veraz", señala.

En su opinión, tanto los medios tradicionales como las redes sociales contribuyen en ocasiones a difundir "un volcado ininterrumpido de noticias falsas, de veneno, de distorsiones de la realidad que impactan en la vida de la gente".

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