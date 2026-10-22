Pablo Bustinduy será el portavoz de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales

Los detalles En un comunicado, Frente Amplio ha señalado que Bustinduy ha mostrado desde el comienzo "su apoyo total a la coalición electoral y su disposición para trabajar intensamente en esta campaña".

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido designado portavoz de campaña de Frente Amplio, coalición de izquierdas respaldada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. Aunque inicialmente se le consideró posible candidato a la Presidencia del Gobierno, Bustinduy optó por un papel de apoyo, ahora concretado en su rol como portavoz. Su nombramiento le permitirá participar en debates y entrevistas, siendo una figura clave para las elecciones del 29 de noviembre. Bustinduy, quien ha liderado negociaciones sobre vivienda, considera los comicios un "referéndum sobre el derecho a la vivienda".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de campaña de Frente Amplio, según ha anunciado la coalición de izquierdas impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

Bustinduy fue uno de los nombres que sonó con más fuerza en su momento para ser el candidato a la Presidencia del Gobierno de esta coalición de izquierdas pero él siempre lo descartó, aunque aseguró que tendría un papel activo de apoyo, que se ha materializado ahora con su elección como portavoz de campaña.

"Ha mostrado desde el comienzo su apoyo total a la coalición electoral y su disposición para trabajar intensamente en esta campaña en la que está en juego garantizar el derecho a la vivienda y defender los salarios, las pensiones y los servicios públicos de las familias trabajadoras", ha señalado Frente Amplio en un comunicado.

Este nombramiento implica que Bustinduy podrá ir a algún debate, hacer entrevistas y hacer campaña, convirtiéndose en una de las principales caras de esta campaña de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Antes de su designación como portavoz, el ministro tuvo una presencia destacada en el acto de presentación de Frente Amplio el pasado sábado en Madrid, al ser una de las personas que intervino, a pesar de no ser candidato.

Bustinduy, que ha liderado las negociaciones de los reales decretos ley de vivienda en el Gobierno de coalición en representación de Sumar, ha señalado en la nota de prensa de Frente Amplio que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán "un referéndum sobre el derecho a la vivienda".

"Nuestro país tendrá que decidir entre quienes abrazan a los especuladores y quienes quieren recortar nuestros derechos, o avanzar con decisión hacia una nueva política de vivienda que ponga por delante las necesidades de la clase trabajadora", ha añadido.

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