El presidente de Israel encarga formar Gobierno al líder opositor Eisenkot: podría ser el fin de Netanyahu como primer ministro

Los detalles Mientras tanto, el todavía primer ministro afirmó este sábado que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado al líder opositor Gadi Eisenkot la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones del 27 de octubre. Eisenkot recibió 67 recomendaciones de parlamentarios, superando las 46 de Benjamín Netanyahu. El presidente otorga al elegido 28 días, prorrogables por 14 más, para formar un Ejecutivo. Netanyahu advirtió que la supervivencia de Israel está en riesgo si la oposición gobierna con partidos árabes, y llamó a un gobierno de unidad nacional sin "partidarios de Hamás", refiriéndose a los islamistas de Raam y la Lista Conjunta, que obtuvieron 19 escaños.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este sábado su decisión de encomendar al líder opositor, Gadi Eisenkot, el mandato de formar un nuevo Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre. "El presidente Herzog ha invitado a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde, mañana a las 17:00 horas (15:00 GMT), se le encomendará la tarea de formar Gobierno", detalló la Presidencia en un comunicado.

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos de la Knéset, el Parlamento israelí, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios, frente a las 46 obtenidas por el aún primer ministro Benjamín Netanyahu, después de que Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendar a ningún candidato.

Una vez que el presidente elige a un miembro, este dispone de 28 días, prorrogables otros 14 días, para constituir un nuevo Ejecutivo. Si no lo consigue en esos 42 días, Herzog puede elegir a otro candidato para que intente formar Gobierno.

Mientras tanto, Netanyahu afirmó este sábado que la supervivencia del país está en juego si la oposición gobierna con los partidos árabes y llamó a formar un Ejecutivo de unidad nacional.

"El fuego y las llamas que vemos en las calles de París y Bruselas palidecerán en comparación con el fuego y las llamas que veremos en las calles de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el resto de las ciudades de Israel. Esto no es una fantasía; no se trata de tácticas para infundir miedo; es la realidad a la que nos enfrentaremos, y por eso debemos evitarlo", dijo Netanyahu.

"Porque está en juego nuestra propia supervivencia. Con un Gobierno como este, Israel, sencillamente, no sobrevivirá", añadió en su segundo videomensaje desde las elecciones del pasado 27 de octubre.

Por ello, el primer ministro hizo un llamamiento a logar "un Gobierno de unidad" que prescinda de aquellos que son "partidarios de Hamás", en referencia a las dos formaciones árabes, que lograron 19 escaños en los comicios: los islamistas de Raam y la Lista Conjunta. Netanyahu urgió a formar un Gobierno "nacional", preservando su bloque político pero incorporando en él a partidos o parlamentarios provenientes del bloque opositor liderado por Eisenkot.

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