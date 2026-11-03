Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

Así sería el reparto de escaños tras las elecciones según el último sondeo de Sociométrica Más de 200 escaños para PP y Vox: eso es lo que adelanta Sociométrica en su última encuesta, publicada el 1 de noviembre, para las elecciones generales del 29 de noviembre. El bloque de la derecha se llevaría 203 escaños, mientras la izquierda no lograría, en ningún caso, una suma que le permita alcanzar los 176 que se necesitan para tener la mayoría del Congreso. El PSOE perdería 15 escaños con respecto a las elecciones de 2023, mientras que el PP sumaría dos —uno de ellos, gracias a la coalición PP con UPN en Navarra, que no concurren de manera separada, razón por la cual puede verse que UPN en solitario no tendría representación—. Vox, por su parte, casi duplicaría sus resultados, llegando a 64 escaños. En el espectro de la derecha del Congreso, PNV perdería un escaño y Junts otro, mientras que Coalición Canaria retendría el suyo. En la izquierda, ERC sumaría dos escaños hasta alcanzar los nueve, mientras que Adelante Andalucía obtendría dos, igual que el BNG, que duplicaría también su representación. EH Bildu, por su parte, ganaría otro escaño. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ni la vivienda, ni la fuerza del amor, ni el uso de la IA: la tragedia voltea la campaña con un PSOE desplomándose en las encuestas Ya no valen los bailes, los besos, ni el uso de la inteligencia artificial (IA). Ahora la campaña va de otra cosa. La tragedia de Urda es reciente y todavía sigue latente para los votantes, lo que ha obligado a los partidos a hacer algún que otro cambio. "Es una campaña completamente distinta, basada en hechos, basada en responsabilidades. Es mucho más seria y mucho más rigurosa", ha explicado Alba Juan, consultora Comunicación Política. En el PSOE intentan ponerse las pilas. Han adelantado la vuelta a la campaña antes de lo previsto y Sánchez volverá este viernes a los escenarios en Valencia. El motivo está en que la tragedia ha dejado así las encuestas electorales: el PSOE desplomándose en torno a los 100 escaños y el PP saliendo reforzado, conseguiría más que absoluta con Vox. Ahora la batalla es la de la gestión, y eso le ha dado al PP su lugar electoral. "Al PP ya se le ha acabado la necesidad de imitar a Vox, como al falsear la realidad con IA. Ahora mismo no le es necesario", ha apuntado Toni Aira, profesor de comunicación política en la UPF-BSM. Y con la tragedia, Vox ya no se juega tanto. Por eso, aunque los de Abascal no hayan cambiado su agenda tras el accidente, "no van a perder votantes porque el foco va a seguir siendo el mismo, que Sánchez salga de la Moncloa", ha señalado Juan. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Encuesta Target Point | El PSOE empieza a acusar su caída tras el accidente de trenes de Urda El PSOE empieza a ver una caída en la estimación de votos que le dan las encuestas después del accidente de dos trenes en Urda (Toledo), una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España. Con casi 70 muertos, el accidente entre un Iryo y un tren de alta velocidad (AVE) de Renfe empieza a notarse en los resultados de los sondeos: el último de Target Point, para 'El Debate', publicado ayer, muestra que el PSOE obtendría el 25,5% de los votos, más de seis puntos menos de los que obtuvo en las elecciones de 2023, y medio punto menos que lo que le auguraba la encuestadora a mediados de octubre. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Evolución de sondeos | PP y Vox suben ligeramente ante la caída (también ligera) del PSOE Estos son los titulares de la última encuesta de Sociométrica, publicada el 1 de noviembre: PP y Vox mejoran ligeramente su estimación de voto mientras la del PSOE cae en torno a medio punto. El PP seguiría siendo la fuerza más votada, como adelantan la mayor parte de los sondeos, con un 32,7% de los votos, mientras que el PSOE perdería 0,4 puntos con respecto al último sondeo de Sociométrica, del 26 de octubre, hasta el 26,6%. En esta ocasión, la encuesta se ha elaborado en base a 4.893 entrevistas online realizadas del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2026. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo