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Sira Rego anuncia que no irá en las listas para las próximas elecciones: "Es muy saludable ponerse a un lado"

¿Qué ha dicho? La ministra de Juventud e Infancia ha señalado que es mejor poner "el aprendizaje y el saber acumulado" a disposición de "los proyectos que estén por venir".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego La ministra de Juventud e Infancia, Sira RegoEuropa Press
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Tras el anuncio de Yolanda Díaz, Sira Rego es la segunda ministra de la coalición de Sumar que ha anunciado que no estará en las listas para las próximas elecciones. De esta manera, la ministra de Juventud e Infancia no aparecerá en la candidatura que preparan Izquierda Unida (su partido), Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns.

"No voy a estar en las próximas listas electorales (...) Después de estar en política institucional y además en primera línea creo que es muy saludable ponerse a un lado y poner lo mejor, el aprendizaje y el saber acumulado que tenemos, a disposición de los proyectos que estén por venir", ha explicado durante una entrevista con Europa Press.

De esta forma, Rego cerrará a final de legislatura un ciclo político tras ser elegida en 2023 por IU, la formación en la que milita, para ser su representante en el Gobierno después de ser eurodiputada. La ministra ha insistido en que, por supuesto, está disponible para "echar una mano" a esa futura confluencia de izquierda y ve necesario reflexionar de forma profunda sobre los proyectos políticos del futuro, algo que va más allá de los tiempos electorales. Por ejemplo, ha señalado que conviene pensar sobre nuevas formas de militancia.

Por otro lado, ha mostrado confianza en la "inteligencia colectiva" de las formaciones políticas para escoger al candidato que "más consenso genere" y no tiene duda de que será una "excelente" persona para desempeñar esa función.

Asimismo, ha destacado que las organizaciones a la izquierda del PSOE tienen que conformar un frente amplio basado en un "programa de mínimos", que pivote sobre elementos como la defensa de los servicios públicos, el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos a la infancia, entre otros elementos, sobre la fórmula electoral que sea "más virtuosa" para sacar el mejor resultado posible en unos comicios donde hay mucho en juego.

"En ese proyecto político caben distintas organizaciones, distintas militancias y distintas visiones de país que luego pueden converger en un artefacto, en una coalición electoral liderada por la persona que más consenso genere", ha manifestado Rego, quien ve "muy sencillo" que los partidos se pongan de acuerdo en cuestiones programáticas.

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