Muere un hombre y 11 personas resultan heridas en un incendio en un bloque de viviendas de Guadarrama (Madrid)

Los Bomberos trabajan en el edificio donde se ha producido un incendio en Guadarrama

Los detalles Un hombre de 60 años ha muerto esta madrugada al no poder revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado por la inhalación del humo.

Un hombre de 60 años falleció esta madrugada tras no poder revertir una parada cardiorrespiratoria causada por la inhalación de humo durante un incendio en su bloque de viviendas en Guadarrama, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid. El incendio se desató alrededor de las 6 de la mañana en un edificio de la calle Nuevo Guadarrama, comenzando en el bajo y llenando de humo el tiro de la escalera. Nueve dotaciones de bomberos intervinieron, rescatando a tres personas y dos perros. Summa 112 atendió a once personas, siendo dos de ellas, una mujer de 50 años y una niña de 12, intubadas por gravedad. El resto, incluidos cuatro menores, fueron trasladados a hospitales por inhalación leve de humo.

Un hombre de 60 años ha muerto esta madrugada al no poder revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado por la inhalación del humo procedente del incendio desatado en su bloque de viviendas de cuatro alturas en Guadarrama, ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso se ha producido alrededor de las 6 horas de este domingo en un inmueble de la calle Nuevo Guadarrama. El fuego se inició en el bajo e inundó de humo humo el tiro de la escalera. Hasta nueve dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido en un siniestro con mucha carga de fuego.

El hombre de 60 años ha entrado en parada por inhalación de humo, que no ha podido ser revertida con técnicas de reanimación RCP aplicadas durante 30 minutos. Sí han sido rescatadas tres personas y dos perros mientras que Summa 112 ha tenido que atender a once personas por inhalación de humo.

Las más graves, ambas intubadas, han sido una mujer de 50 años y una niña de 12. El resto, incluidos cuatro menores, han sido atendidos con carácter leve por inhalación de humo siendo trasladados a distintos hospitales.

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