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Dos en estado grave

Muere un hombre y 11 personas resultan heridas en un incendio en un bloque de viviendas de Guadarrama (Madrid)

Los detalles Un hombre de 60 años ha muerto esta madrugada al no poder revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado por la inhalación del humo.

Los Bomberos trabajan en el edificio donde se ha producido un incendio en Guadarrama Los Bomberos trabajan en el edificio donde se ha producido un incendio en Guadarrama112 Comunidad de Madrid
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Un hombre de 60 años ha muerto esta madrugada al no poder revertir la parada cardiorrespiratoria en la que había entrado por la inhalación del humo procedente del incendio desatado en su bloque de viviendas de cuatro alturas en Guadarrama, ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso se ha producido alrededor de las 6 horas de este domingo en un inmueble de la calle Nuevo Guadarrama. El fuego se inició en el bajo e inundó de humo humo el tiro de la escalera. Hasta nueve dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido en un siniestro con mucha carga de fuego.

El hombre de 60 años ha entrado en parada por inhalación de humo, que no ha podido ser revertida con técnicas de reanimación RCP aplicadas durante 30 minutos. Sí han sido rescatadas tres personas y dos perros mientras que Summa 112 ha tenido que atender a once personas por inhalación de humo.

Las más graves, ambas intubadas, han sido una mujer de 50 años y una niña de 12. El resto, incluidos cuatro menores, han sido atendidos con carácter leve por inhalación de humo siendo trasladados a distintos hospitales.

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