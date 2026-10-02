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El Congreso debate y vota los decretos de vivienda en medio del clamor social

Entrevista en Al Rojo Vivo

Yolanda Díaz pide a la gente progresista "no desanimarse" y anima a que se movilicen: "Hoy no ha fallado la ciudadanía, ha fallado la política"

¿Qué ha dicho? La ministra de Trabajo ha indicado que merece la pena "movilizarse" y luchar en defensa de la democracia tras ver que los decretos por la vivienda van a caer por el 'no' de Junts, PP y Vox.

Yolanda Díaz
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Yolanda Díaz se ha dirigido a la gente progresista para recordarles que se ha producido un "antes y un después" tras las movilizaciones que se han llevado a cabo contra la crisis de la vivienda.

"Ha habido un punto de inflexión", ha asegurado a pesar de que los dos decretos de la vivienda no van a salir adelante por el 'no' de Junts, Vox y PP. "Tienen que calibrar lo que hace el Gobierno progresista a favor de la gente", ha pedido, recordando que es mentira que se estén moviendo ahora. "Llevamos todo el año llevando adelante iniciativas en materia de vivienda"; ha asegurado.

Sin embargo, ha destacado que hay unas fuerzas enfrente que van "a causar daño y dolor". "La ciudadanía ya sabe quiénes son los que causan ese daño: PP, Vox y Junts", ha destacado, dejando claro que hoy no ha fallado la ciudadanía, que está en la calle, "ha fallado la política" y los diputados "que van a impedir que las normas salgan adelante".

La ministra de Trabajo ha recordado que los dos decretos daban un poco de esperanza a la gente y a la ciudadanía que está movilizada en la calle, indicando que ahora es importante que tomen en sus manos las riendas de cuestiones democráticas que son muy importantes".

De esta forma, ha pedido que "nada de desánimo" pese a no conseguir sacar adelante los decretos. "Hya dos modelos de país: el del sufrimiento, el dolor, más horas extras y golpear a la gente que no puede pagar el alquiler; y el del Gobierno", ha defendido.

Un momento que ha aprovechado para pedir a la gente que tome en las manos las riendas de este país democráticamente y "den un paso adelante". "Merece la pena movilizarse y luchar en defensa de la democracia en una excepcionalidad histórica, ha recalcado.

Ella, ha confesado que tiene claro que no quiere un país donde el futuro de sus hijas esté en manos de Alberto Núñez Feijóo y Vox. "Van a hacer lo que hace Donald Trump, atacar a los migrantes, a las mujeres y a las personas LGTBI", ha destacado.

Por tanto, ha insistido en que toca dar un paso adelante. "Somos muchos más. Si se movilizan lo vamos a conseguir", ha asegurado. "Le digo a la gente progresista que nada de desánimo. Perdemos una batalla parlamentaria, pero está ganada en la calle", ha zanjado.

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