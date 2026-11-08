La investigación contra Núcleo Nacional llega a los juzgados: diez arrestados declaran en Gijón

Los detalles Dos de ellos son vecinos de Gijón y uno de Avilés, mientras que los otros siete han sido trasladados desde distintos juzgados de España para comparecer ante la autoridad judicial.

Diez de los 14 detenidos en la operación policial contra Núcleo Nacional han comparecido ante la justicia en Gijón. La Policía Nacional arrestó a 14 personas y realizó diez registros en varias localidades de España, investigando presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. La Fiscalía de Gijón ha solicitado medidas cautelares para los arrestados, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. La operación, que abarcó varias ciudades, incluyó la detención de miembros destacados de la organización ultraderechista, y se originó tras altercados en Gijón en febrero.

Diez de los 14 detenidos en la operación policial contra Núcleo Nacional han pasado este domingo por la mañana a disposición judicial en Gijón. Entre ellos, dos son vecinos de la ciudad asturiana y uno de Avilés, mientras que los otros siete han sido trasladados desde distintos juzgados de España para comparecer ante la autoridad judicial.

La operación de la Policía Nacional contra esta organización ultraderechista se saldó con 14 arrestos y diez registros en distintos puntos del país. Los detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado para los diez arrestados la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, todos los viernes. Además, considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de incitación al odio y asociación ilícita, aunque advierte de que esta calificación podría modificarse durante la investigación judicial.

La caída de la cúpula de Núcleo Nacional

La operación policial, desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se extendió por Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Entre los detenidos figuran varios miembros de la cúpula de la organización, entre ellos Enrique Lemus, Isabel Peralta, Alberto Pugilato y los hermanos Iván y David Rico Olivares.

La investigación, dirigida desde un juzgado de Gijón, se remonta a unos altercados ocurridos el pasado mes de febrero en las inmediaciones del colegio La Inmaculada de la ciudad asturiana. Allí, durante una concentración de miembros de Núcleo Nacional contra la retirada de una escultura dedicada a los 'Héroes de Simancas', se produjo un enfrentamiento con varios menores que terminó en una denuncia ante la Fiscalía de Menores.

A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a seguir los pasos de la organización, hasta llegar a los registros y detenciones practicados esta semana. Durante el operativo, los agentes intervinieron diverso material en la sede nacional del grupo y en varios domicilios particulares.

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