Urtasun, sobre la crisis de la vivienda: "España tiene un problema de oferta de alquiler asequible"

Los detalles El ministro ha señalado que la vivienda "no se regula con la oferta, la demanda y el ajuste de precio". "Quien diga que funciona como un mercado de oferta y demanda clásico, miente", ha destacado.

Ernest Urtasun ha respondido a las críticas sobre los decretos de vivienda, afirmando que España no enfrenta un problema de oferta de alquiler, sino de alquiler asequible. Urtasun sostiene que el mercado de la vivienda no se regula como uno clásico de oferta y demanda, ya que falta vivienda asequible, lo que dificulta el acceso para muchas familias. Propone resolverlo con presupuestos para recuperar el parque público de vivienda asequible y regular la existente. En cuanto a la negociación con el PSOE, destaca la colaboración en el gobierno y reconoce diferencias, pero asegura que la presión social les ha permitido avanzar en sus objetivos.

Ernest Urtasun ha respondido a los expertos que señalan que las medidas contempladas en los decretos de la vivienda pueden hacer que se reduzca el mercado del alquiler. "España no tiene un problema de oferta del alquiler", ha aclarado.

El ministro de Cultura ha explicado que hay más iferta en el mercado que hogares nuevos se crean al año. Por tanto, ha señalado que el problema es de "oferta de alquiler asequible". "El mercado de la vivienda no es el mercado de la zanahoria", ha aclarado.

De esta forma, ha indicado que esto no se regula con la oferta, la demanda y el ajuste de precio. "Quien diga que funciona como un mercado de oferta y demanda clásico, miente", ha asegurado.

"Lo que no hay es suficiente oferta de vivienda asequible y por eso hay tantas familias que tienen problemas para acceder a una vivienda", ha destacado.

Una situación que ha indicado que se tiene que resolver con los presupuestos, para recuperar ese parque público de vivienda asequible que "nos hemos pulido durante 40 años", y regulando la vivienda que existe para que pueda ser asequible.

Por otro lado, ha hablado sobre cómo ha sido la negociación con el PSOE, confesando que está orgulloso de formar parte de un gobierno que ha respondido "a la altura" de lo que pedía la calle. "Hemos trabajado bien en el seno de la coalición", ha destacado.

Sin embargo, ha reconocido que es verdad que muchas de estas cosas ocurren porque ellos forman parte del Ejecutivo. "La prórroga de los contratos es una pelea que hemos llevado hasta el final; la regulación de las habitaciones; la prórroga automática de los contratos...", ha enumerado.

Urtasun ha indicado que todo le mundo sabe que en materia de vivienda hay diferencias entre ambos partidos, admitiendo que ellos siempre han querido empujar para ir más lejos. "Esta vez hemos podido hacerlo proque la calle nos ha dado la fuerza", ha confesado.

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