Ada Colau acusa al PSOE de "gestionar" y no "combatir" la desigualdad y reivindica que las medidas estrella de Sánchez son de Frente Amplio

Los detalles La candidata ha lanzado un reproche directo al líder socialista: "Le pediría a ver si en esta campaña en algún momento pudiera informarnos de alguna medida de la que esté muy orgulloso de algún ministro socialista".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha criticado al PSOE a pesar de declarar que su verdadero adversario es la derecha y la ultraderecha. Aunque inicialmente afirmó que no atacaría a otros partidos progresistas, Colau cuestionó la gestión socialista, argumentando que las medidas que Pedro Sánchez destaca son iniciativas del Frente Amplio. Durante un acto de campaña, Colau acusó al PSOE de gestionar, pero no combatir, la desigualdad. Destacó que las subidas del salario mínimo, la reforma laboral y otros logros son impulsos de su formación. Así, solicita al PSOE reconocer su contribución y no atribuirse en solitario los avances.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha cargado contra el PSOE pese a asegurar que el adversario político de su formación es la derecha y la ultraderecha. Después de afirmar que no iba a entrar en críticas a otros partidos progresistas, Colau ha cuestionado este domingo la gestión de los socialistas y ha defendido que las principales medidas que reivindica Pedro Sánchez son, en realidad, iniciativas impulsadas por el Frente Amplio.

"Luego está el proyecto del PSOE. Si es por ellos y gobiernan solos, ya sabemos lo que hacen: gestionar la desigualdad, pero jamás combaten la desigualdad", ha afirmado durante un acto de campaña, en el que ha marcado distancias con los socialistas.

La candidata ha puesto como ejemplo las medidas que Sánchez destacó recientemente durante su intervención en 'La Revuelta'. Según ha recordado, el presidente del Gobierno señaló las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma laboral, los permisos de maternidad y paternidad y los últimos decretos de vivienda como algunos de los principales logros de su Ejecutivo.

Ante ello, Colau ha lanzado un reproche directo al líder socialista: "Le pediría a ver si en esta campaña en algún momento pudiera informarnos de alguna medida de la que esté muy orgulloso de algún ministro socialista, porque todas estas medidas las han impulsado el Frente Amplio". De esta forma, la candidata reivindica el papel de su formación en las políticas sociales del Gobierno y reclama al PSOE que reconozca su contribución, al tiempo que cuestiona que los socialistas puedan atribuirse en solitario los avances que destaca Sánchez.

Las declaraciones contrastan con el mensaje que Colau había defendido previamente, cuando aseguró que no iba a centrar sus críticas en las formaciones de izquierdas y señaló al PP y a Vox como los verdaderos adversarios. De hecho, la candidata había advertido de que ambas formaciones buscan aumentar la desigualdad.

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