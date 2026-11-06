Una corazonada y un corazón compartido: el anuncio de la Lotería de Navidad de 2026 ya está aquí

La historia del anuncio de la Lotería de Navidad de este año gira en torno a la salud: Edu recibe la buena noticia de que recibirá el corazón que estaba esperando para su trasplante. Más adelante, su historia se cruza con otra.

'Compartir nos da la vida'. Esta ha sido la máxima de Loterías y Apuestas del Estado cada año con el anuncio de la Lotería de Navidad. Y este año, de manera más literal. Edu y Judith protagonizan la historia del anuncio del sorteo de 2026, una que gira en torno a la salud. Esperan una noticia importante que un día llega: Edu tiene esperándolo un corazón para poder ser trasplantado.

Cuando sale del hospital, con un nuevo corazón y una cicatriz que le atraviesa el pecho, Edu parece una persona diferente. En un momento dado, él tiene una corazonada: se baja del autobús, se acerca a una administración de Lotería y compra un número: "Este. Quiero este". "Pues estás de suerte, es el último que nos queda de este número". Salen a la calle con el décimo en la mano y la perra de una vecina se sube muy animado a saludar a Edu... a pesar de que no lo conoce.

"Perdona, nunca hace estas cosas", le dice la dueña. Y la disculpa, porque lleva un tiempo "un poco tristona". En el momento en el que la perrita se abalanza sobre Edu, el décimo cae al suelo, pero lo recoge la dueña del animal y al verlo se sorprende. Es el mismo número que iba a comprar ella. Aquí sus historias empiezan a cruzarse. Pero lo cierto es que sin decirlo, parece que están más ligados que lo que parece.

Él, recién trasplantado gracias a un donante anónimo. Ella, triste por haber perdido a su hermano recientemente, quería comprar el mismo número, el que su hermano siempre llevaba. "Yo lo he comprado... no sé, por una corazonada". Y le propone compartirlo, porque hacía poco alguien había compartido algo muy importante con él y le había dado una nueva vida. No hay muchas más palabras, pero de la escena se desprende ese cruce de historias.

La historia de este año toca especialmente el corazón a los donantes de órganos y sus familias, recordando que compartir no sólo multiplica la ilusión sino que también puede salvar vidas.

Rodado en las calles de Santander

Como siempre, existe mucho secretismo en torno al anuncio de la Lotería de Navidad, para que el spot tenga más fuerza cuando se publique oficialmente. Y es que SELAE suele apelar a los sentimientos más pasionales del ser humano en sus campañas: historias personales, como la que se escondía en el anuncio de 2025; la necesidad de acabar con la soledad, como se trataba en el spot de 2024... Familia, amistad, vecindad, compañerismo. Todo en torno al concepto de 'compartir'. Esto es un clásico.

El anuncio ha sido rodado en Santander. Según publicó el 'Diario Montañés' a principios de octubre, una productora cántabra y otra nacional, comenzaron a rodar escenas en diferentes puntos de la ciudad, aunque ni ellos ni el Ayuntamiento de Santander facilitaron información alguna.

Los vecinos de Santander se enteraron de que había un rodaje por los carteles colocados en las calles, aunque en ningún momento se dio información sobre qué se iba a rodar. Las cámaras pasaron por zonas como el Gran Casino o la iglesia de San Roque, la calle del Sol (donde grabaron también dentro de un piso), el paseo de Pereda o el Cañadío. Y, por supuesto, en las inmediaciones de dos administraciones de Lotería, una en la calle Santa Lucía y otra, junto al mercado del Este. Pero hasta que el anuncio se publique, todo sigue siendo casi un secreto de Estado.

El presidente de SELAE, Jesús Huerta, ha confirmado que fue en Santander donde se rodó, una campaña que ha costado unos 740.000 euros. Los creadores del 'spot' están convencidos de que hay muchas "más cosas que nos unen que las que nos separan" y que por eso querían ahondar en la importancia de compartir y poner en valor la generosidad de la sociedad española, que es mucho mayor que la de otros países: en mayo, la Organización Nacional de Transportes (ONT) celebró un nuevo récord batido por España, 39 donantes de órganos en 48 horas.

Huerta, que ha querido mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas de la reciente tragedia ferroviaria, ha subrayado que este año querían destacar la importancia de compartir, agradecer lo que recibimos por ejemplo con los trasplantes y donaciones que se hacen en la sanidad pública. Y también de mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles, valores que, a su juicio, forman parte de la identidad de la Lotería de Navidad.

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