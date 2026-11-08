Emilio Delgado, sobre Rufián y la ruptura de la unidad de la izquierda: "No voy a perder un segundo en críticas ni en ajustes de cuentas"

El candidato de Frente Amplio por Madrid aborda con Gonzo el desencuentro con Gabriel Rufián y la falta de una candidatura unitaria de izquierdas. Delgado asegura que respeta su decisión y rechaza entrar en críticas y reproches.

En su conversación con Gonzo en Salvados, Emilio Delgado, el número uno de Frente Amplio por Madrid, aborda su relación con Gabriel Rufián, el acto que ambos protagonizaron a principios de año y las expectativas que se generan alrededor de una posible confluencia electoral que después no fue tal.

"No somos amigos, no hemos compartido viajes ni cenas, pero es una persona por la que siento gratitud", explica sobre Rufián.

El entrevistado recuerda que fue él quien llamó al portavoz de ERC para proponerle aquel encuentro y que el político catalán se mostró dispuesto desde el primer momento. "Enseguida se ofrece y todo son facilidades y es una persona que respeto muchísimo como político también", señala.

Sin embargo, su intención con aquel acto no era exactamente la misma que la de Rufián, aclara. Mientras que el catalán se centró más en la posibilidad de unir a los partidos existentes, él quería abrir una reflexión sobre el mensaje político y la capacidad de conectar con los ciudadanos. "Me preocupa que hay mucha discusión en torno a la forma en la que van a concurrir los partidos y poca discusión en torno al fondo", explica sobre el motivo de su propuesta.

"Yo en ese acto hablo más de cómo unir a la gente, de cómo conseguimos tocar la fibra que haga que mucha gente diga: 'Esto es exactamente lo que yo pienso que necesitamos'", añade. Delgado reconoce que sale de aquel encuentro con muchísima ilusión. "Muchas veces hay como un fatalismo que yo no comparto en absoluto. Hay quien dice que la gente no se mueve, que la gente no quiere... y no, la gente está. Y en ese acto se demostró que la gente estaba", defiende.

Sin embargo, reconoce que no han vuelto a tener demasiada relación, ni en lo político ni en lo personal. "Yo creo que es agua pasada. No creo que sirva de mucho instalarse en la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue", afirma acerca del fracaso de aquella pretendida unión.

"Respeto muchísimo a quien ha tomado otro camino. No voy a perder un segundo ni en críticas ni en desavenencias ni en ajustes de cuentas. No corresponde, no toca", sentencia al ser preguntado por Gonzo. "Nadie me va a ver ahí. Donde me van a ver es 30 días apretando el acelerador lo máximo posible para conseguir que este país vaya mejor", afirma.

Tampoco quiere abrir un debate sobre las palabras de Rufián en su primer acto con Irene Montero en Barcelona, cuando afirmó: "El frente somos nosotros". Delgado zanja la cuestión asegurando que no tiene "ni tiempo ni ganas" de discutir por ello.

Para el candidato, el objetivo debe ser convencer a los ciudadanos y conseguir que el Frente Amplio supere el 10 % de los votos.

"Hubo un momento en que se trataba de unir a los partidos. Eso terminó. Estamos en el momento de unir a la gente", resume.

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