Sánchez cambia la bandera del amor por la de la movilización progresista y apela a Brasil y EEUU para llamar a la esperanza frente a la ola ultra

Los detalles El presidente del Gobierno considera que "cuando se moviliza la ciudadanía y participa con su voto del proceso democrático" es cuando las fuerzas que apuestan por el avance "salen ganadoras".

A tres semanas de las elecciones generales, el accidente ferroviario de Urda obliga a Pedro Sánchez a reorientar su campaña, cambiando el lema del PSOE de 'La fuerza del amor' a 'La fuerza de un país'. Sin embargo, Sánchez sigue recomendando música en redes, eligiendo 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro, lo que provoca un intercambio de declaraciones con el Partido Popular. Sánchez ahora pide "movilización progresista" frente a la ultraderecha, inspirándose en victorias como las de Biden en EE.UU. y Lula en Brasil, destacando el poder del voto ciudadano para avanzar en derechos sociales.

Quedan exactamente tres semanas para las elecciones generales y este fin de semana evidencia cómo el accidente ferroviario de Urda ha obligado a reorientar la campaña de Pedro Sánchez. Porque el PSOE ha pasado de 'La fuerza del amor' con los besos y los bailes de los primeros días a 'La fuerza de un país' que ahora vemos como lema.

Pero no todo ha cambiado. Pedro Sánchez ha retomado las recomendaciones musicales que suele hacer en sus redes sociales y en esta ocasión ha elegido la de 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro. Una recomendación que ha generado un nuevo cruce de declaraciones entre los socialistas y el Partido Popular.

Porque el mensaje del presidente del Gobierno ha recibido una rápida respuesta de Génova. Ellos le han recomendado a Sánchez otra canción del grupo: "De Extremoduro también es buena la de 'So payaso', Pedro".

Una respuesta que ha tenido la réplica de Pilar Bernabé, exministra socialista: "Tú eres más de escuchar narcocorridos en 'espoti', Alberto".

Esa ha sido la mención al amor del PSOE en redes, porque en las palabras Pedro Sánchez apuesta ahora por pedir la "movilización progresista": "Necesitamos mayoría amplia ante la ola ultraderechista con Feijóo y Abascal".

El presidente del Gobierno tiene claro que la movilización ha sido la clave de la victoria demócrata en Estados Unidos o la de Lula en Brasil. Por ello, recuerda que "cuando se moviliza la ciudadanía y participa con su voto del proceso democrático, es cuando las fuerzas que apostamos por el avance, por la conquista de derechos sociales y no por la involución salen ganadoras".

Un mensaje con el que se pretende sumar a la ola progresista que está ganando en esos países en un mensaje que también replican los ministros o el resto de miembros socialistas. Una fuerza de la movilización ciudadana más presente que nunca para reclamar la fuerza de una gente todavía por movilizar.

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