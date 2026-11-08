Las joyas de Zapatero, la Policía de Marlaska y el ministerio de Vivienda: Emilio Delgado confiesa las incomodidades que le produce el PSOE

El candidato de Frente Amplio por Madrid enumera sus discrepancias con el PSOE: cuestiona la actuación policial de Marlaska, las declaraciones de la ministra de Vivienda y los casos de corrupción que incomodan a su formación también.

Emilio Delgado reconoce en Salvados que el PSOE protagoniza durante la legislatura decisiones y debates públicos con los que no se ha sentido cómodo. El candidato de Frente Amplio por Madrid defiende el balance de su espacio político dentro del Gobierno de coalición, pero también señala varias situaciones que le han generado un profundo desacuerdo con los socialistas.

Gonzo no duda en recordarle que, en esta misma temporada de Salvados, Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) hablaba precisamente de lo que ella llamaba "los sapos" que tenían que tragarse quienes decidían gobernar en coalición con el Partido Socialista. "Yo creo que hay que medir muy bien en qué condiciones entras a un gobierno. No hay una respuesta de sí o no. Si hay que entrar a gobernar con el PSOE o no, sino que hay que evaluar las fuerzas con las que tú cuentas a la hora de entrar a un determinado gobierno", explica Delgado.

El diputado defiende que lo importante es que las políticas que se plantean puedan materializarse, pero reconoce que el Partido Socialista genera debates públicos que le resultan especialmente incómodos. "Marlaska, por ejemplo. A mí no me gusta ver a la Policía de este gobierno golpeando profesores", afirma. "O no me gusta ver a la ministra de Vivienda diciendo que la situación de la vivienda depende de la buena voluntad de los caseros", señala.

Delgado menciona también los casos de corrupción que afectan al PSOE: "No me ha gustado ver casos de corrupción de muy difícil explicación y estoy pensando, por ejemplo, no solamente en Koldo y en Ábalos, sino también en qué hace un expresidente de mi país teniendo millones de euros en joyas en una caja fuerte sin declarar".

Aún así, cree que "hay que normalizar la discrepancia dentro de un Gobierno también", defiende.

Gonzo quiere saber también cómo se siente cuando Pedro Sánchez se atribuye los logros de la legislatura, como la subida del salario mínimo, que dependió del Ministerio de Trabajo dirigido por Sumar. "No solo eso, sino que ha habido medidas que hemos propuesto, que el Partido Socialista votó en contra y ahora le parecen buenas ideas, como el contrato indefinido de alquiler, por ejemplo", señala.

Sin embargo, lo que "menos" le importa es que Sánchez se cuelgue esas medallas. Para él, el resultado práctico está por encima de quién se atribuya el mérito. "Lo que me importa es que mucha gente está cobrando mucho más del salario mínimo, de lo que cobraba antes y vive mejor. Eso me parece más importante", afirma.

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