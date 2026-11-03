Guerra en Irán en directo | Donald Trump pinta de 'guerra blanda' el conflicto de Irán en la jornada de 'midterms'

Irán asegura haber interceptado ya 55 drones estadounidenses La Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado la interceptación y destrucción de un dron MQ-9 Reaper estadounidense, asegurando que se trata del número 55 que derriba. A esta cifra ha sumado las 14 unidades de drones del modelo MQ-1 Predator cuyas interceptaciones también reivindica. Asimismo, la agencia iraní de noticias Tasnim, vinculada al citado cuerpo militar, ha asegurado que la propia Guardia Revolucionaria ha derribado también otros dos drones de reconocimiento estadounidenses correspondientes al modelo MQM-170, en una operación realizada al sur de la isla de Qeshm. Poco antes, la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, entre otros medios nacionales, informaba de cinco explosiones registradas en Qeshm de forma consecutiva y aparentemente en el interior de la isla. Vecinos de Qeshm han apuntado al avistamiento de dos aviones volando en la zona, pero no se ha podido confirmar si las explosiones estaban relacionadas, según la agencia, mientras que las autoridades locales y provinciales iraníes no han dado por el momento ninguna información sobre lo ocurrido. Compartir en X

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Trump califica el conflicto con Irán como "guerra blanda" horas antes de la apertura de urnas para las 'midterms' A pocas horas de la apertura de urnas en Estados Unidos para las elecciones de mitad de mandato ('midterms'), el presidente, Donald Trump, ha asegurado este martes que el conflicto con Irán no es "una guerra" sino "una guerra blanda", ya que, según ha dicho, hace meses que no se dispara y hay conversaciones en marcha. En una entrevista telefónica con el presentador de Fox News Sean Hannity, Trump ha defendido que Washington negocia "desde una posición de total fuerza", que puede poner fin a la ofensiva "en cualquier momento" y que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo", aunque ha advertido de que los combates podrían reanudarse si no se alcanza uno. Trump ha justificado la ofensiva al tildar de "desastre" el acuerdo nuclear de 2015, al que ha acusado de abrir a Teherán la "vía hacia el arma atómica" mientras se consolidaba como "el primer Estado patrocinador del terrorismo" del mundo. En este sentido, el mandatario ha explicado que hace siete meses decidió dar "un pequeño rodeo" en su gestión --a pesar de los "buenos datos" en Estados Unidos-- para evitar que Irán obtenga capacidad nuclear, un escenario que, según ha enfatizado, "no vamos a permitir". Europa Press Compartir en X

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