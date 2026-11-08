Gonzo, estupefacto con la respuesta de Emilio Delgado sobre la huelga del 11N: "¿Llaman a una huelga contra el Gobierno del que forman parte?"

"El 11 de noviembre participaré activamente en la huelga y en los piquetes, claro que sí", responde Emilio Delgado tras ser preguntado por Gonzo. El presentador tiene una cuestión clave para el candidato de Frente Amplio por Madrid.

"El 11 de noviembre participaré activamente en la huelga y en los piquetes, claro que sí", recalca Emilio Delgado, el candidato de Frente Amplio por Madrid en Salvados.

Delgado explica que se trata de una decisión personal y que lleva participando en este tipo de movilizaciones desde hace años. "No es mi trabajo, pero es lo que he hecho siempre. Cada vez que ha habido una huelga, he estado", señala.

El político defiende que la convocatoria constituye un momento de movilización ciudadana para ampliar derechos y que la protesta está relacionada con las condiciones de vida de la clase trabajadora.

"El Frente Amplio, Sumar, ha llamado a esta huelga. Lo llamativo es que Sumar está en el Gobierno. Llaman a una huelga contra el Gobierno del que han formado parte. ¿Esto cómo se explica?".

Delgado rechaza que se trate de una movilización contra el Ejecutivo. "No es una huelga contra el Gobierno, sino contra el poder", responde.

"Quien define las reglas de juego no es solo el Gobierno y el poder no es solo el Gobierno. El Gobierno es poder. Es una parte del poder. Es la parte del poder que los ciudadanos eligen votando. Pero el poder no acaba ahí", explica. "El poder de los grandes acaparadores de vivienda, de los grandes 'pisotenientes', de los grandes especuladores, el poder económico, financiero, mediático... son poderes que interactúan y condicionan la vida de la gente", asegura.

Pero, ¿hasta qué punto una huelga puede modificar las decisiones de esos poderes que los ciudadanos no eligen en las urnas?, plantea Gonzo. Delgado defiende que el primer objetivo de la movilización es situar el problema de la vivienda en el centro de la discusión pública y generar conciencia sobre su condición de derecho.

Delgado recuerda el episodio conocido como "La guerra del pan", relacionado con la especulación con este producto básico hace medio siglo en Madrid. "Los mismos que especulaban con el pan, que es algo básico para llenar la mesa, están especulando hoy con la vivienda, que es algo básico para tener un techo", afirma. "El movimiento vecinal torció el brazo a los especuladores y nosotros pretendemos torcer el brazo a los especuladores y garantizar un derecho", señala.

No obstante, reconoce que la huelga no resolverá el problema de un día para otro. A su juicio, hace falta combinar movilización ciudadana y medidas legislativas. Pero para él, "lo que no es de recibo es dejar esto en manos del mercado cuando el mercado está condenando a millones de personas a no tener techo y a que la vivienda sea, en lugar de un derecho, el principal factor de exclusión social en este país", advierte.

Delgado también señala a las comunidades autónomas, a las que considera fundamentales en materia de vivienda. En el caso de Madrid, denuncia que la región mantiene el mismo parque de vivienda que hace 20 años, pese a contar con un millón de habitantes más. "Eso no es una casualidad, es un intento explícito de estrangular la oferta pública de vivienda para que toda la gente tenga que ir a un mercado privado, y ahí no hay libertad", afirma.

"Que no nos vendan libertad cuando la libertad consiste en decidir si te quedas con tus padres hasta los 45 años o acudes a un mercado privado prohibitivo", comenta, dándole la vuelta al conocido lema de Isabel Díaz Ayuso de "comunismo o libertad".

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