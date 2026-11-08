"¿Por qué ahora y no en Adamuz?": Gonzo, a Emilio Delgado (Frente Amplio) por haber pedido la dimisión de Puente tras el accidente de Urda

Gonzo pregunta a Emilio Delgado por qué pidió la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda y no lo hizo después del siniestro de Adamuz. El candidato de Frente Amplio por Madrid explica el cambio de criterio.

Emilio Delgado defiende en Salvados la decisión de pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, después del accidente ferroviario de Urda. Sin embargo, Gonzo le plantea una pregunta incómoda: por qué su formación no exigió responsabilidades políticas tras lo ocurrido en Adamuz y sí lo hace ahora, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Delgado explica que durante los días de luto oficial (y también posteriormente) se produjeron numerosas conversaciones dentro de su equipo, tanto sobre la tragedia como sobre sus consecuencias políticas. También recuerda el dolor de las familias y las advertencias de los sindicatos sobre la saturación de tareas y la falta de personal -que ellos ya denunciaron- entre los controladores de ADIF de la línea Madrid-Sevilla.

"Antes, hace apenas cuatro años, controlaban 16 trenes y están controlando 40. Y lo vienen avisando", explica. "Con dos accidentes ferroviarios, con 115 familias rotas por las víctimas, con los trabajadores denunciando la saturación y la falta de plantilla desde hace mucho tiempo, es muy difícil no pedir responsabilidades políticas, que es lo que hemos hecho nosotros", argumenta.

El diputado añade que el propio Pedro Sánchez reconoció que se había producido una quiebra en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema ferroviario español. "Es imposible no pedir la dimisión de quien era la persona encargada de establecer esa confianza", defiende en referencia al ministro.

"¿Por qué se pide la dimisión de Óscar Puente después de este accidente y no se pidió desde su formación o usted mismo en el accidente de Adamuz?", pregunta Gonzo. El candidato de Frente Amplio por Madrid reconoce que entonces su formación decidió dar un voto de confianza al ministro. "Cuando sucede el accidente de Adamuz, nosotros decidimos dar un voto de confianza a la gestión de Puente. En primer lugar, porque había recuperado la inversión en la red ferroviaria española", explica. Sin embargo, considera que la acumulación de dos accidentes hace imposible mantener aquella posición.

El político también señala que le sorprendió especialmente la ausencia de medidas adicionales de seguridad en el sistema ferroviario. En concreto, cuestiona que, cuando falla el primer sistema de seguridad, todo dependa de un servicio saturado y con una plantilla que no se ha actualizado. "El ser conscientes de esa desactualización de plantilla, de esa precariedad de medios, es algo que llama a una reflexión. Necesitamos hacer una reflexión profunda sobre cómo funciona un servicio fundamental que es el tren", afirma.

Delgado aprovecha la conversación para defender una modernización de los servicios públicos y advierte de que el problema no se limita al ferrocarril. "No podemos embridar a un capitalismo del siglo XXI con una administración del siglo XIX", sentencia.

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