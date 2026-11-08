Gonzo invita a Feijóo a volver a Salvados: "Será un placer sentarnos con usted de nuevo ocho años después"

Gonzo aprovecha la última entrega de Salvados para invitar a Alberto Núñez Feijóo a regresar al programa ocho años después y aclarar qué ocurrió con la entrevista pendiente de Pedro Sánchez.

La cancelación de la entrevista que Pedro Sánchez tenía previsto conceder a Salvados sigue dando que hablar. El encuentro, anunciado semanas atrás por el programa de laSexta, iba a producirse en plena precampaña electoral y coincidiendo con el décimo aniversario de la primera visita del presidente del Gobierno al espacio. Sin embargo, el trágico accidente ferroviario de Urda obligó a suspender los planes y trastocó la agenda prevista.

Ahora, Gonzo ha aprovechado la nueva entrega del programa para aclarar lo sucedido y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas entrevistas con los principales protagonistas de la próxima cita electoral. Entre ellos, Alberto Núñez Feijóo, a quien el periodista ha dirigido una invitación expresa para regresar al formato.

Antes de iniciar su recorrido por Móstoles junto a Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid, el presentador ha querido dirigirse directamente a los líderes políticos y dejar claro que Salvados quiere sentarse con los representantes de las principales formaciones.

Feijóo, invitado a regresar a Salvados ocho años después

La primera invitación tiene como destinatario al presidente del Partido Popular. Gonzo menciona expresamente a Alberto Núñez Feijóo y le propone recuperar una conversación televisiva que les permita reencontrarse ante las cámaras. "Será un placer sentarnos con usted de nuevo ocho años después", ha señalado el periodista.

Una invitación que llega en un contexto marcado por la actualidad política y la proximidad de las elecciones.

Gonzo aclara qué ocurrió con la entrevista de Pedro Sánchez

Tras dirigirse a Feijóo, Gonzo aborda también las especulaciones surgidas alrededor de la entrevista que tenía pendiente con Pedro Sánchez. Desde que se anunció su cancelación, algunos comentarios en redes sociales apuntaban a que la conversación podría haberse grabado y permanecer guardada por el programa.

El periodista desmiente que eso haya ocurrido y explica que el encuentro simplemente quedó suspendido por las consecuencias del accidente ferroviario. "Señor Sánchez, aunque mucha gente cree que tenemos una entrevista suya guardada en el cajón desde hace un par de semanas, nos encantaría poder retomar ese encuentro que se frustró con el accidente de tren de Urda", explica.

*Vuelve a ver 'Salvados: Emilio Delgado, diputado de barrio' en atresplayer.

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