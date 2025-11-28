Ahora

Pradas, emocionada

Salomé Pradas rompe a llorar al recordar sus llamadas fallidas a Mazón en la DANA: "No pude informarle del ES-Alert porque no me cogía el teléfono"

La exconsellera de Emergencias se emociona recordando el "gran dolor" que sintió al escuchar a Carlos Mazón decir que tenía el móvil en la mochila cuando ella intentaba contactar con él. "Pensé inmediatamente en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde", confiesa.

Salomé Pradas rompe a llorar al recordar sus intentos de contactar con Mazón el día de la DANA: "No pude informarle del ES-Alert porque no me cogía el teléfono"
Salomé Pradas no pudo informar a Carlos Mazón ni del contenido del envío del ES-Alert ni de la decisión de mandar la alerta a los móviles de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana porque "no le cogía el teléfono".

Es la confesión que hace, entre lágrimas, la exconsellera de Emergencias el día de la DANA del 29 de octubre de 2024 a Gonzo en Salvados, que asegura que recibió con "gran dolor" las palabras de Mazón en el Congreso de los Diputados cuando aseguró que no escuchó su llamada a las 19:10 horas porque "llevaba el móvil en la mochila".

"Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar el ES-Alert. No le quería pedir ni opinión, ni valoración", asegura emocionada Pradas.

Previamente, Pradas comenta a Gonzo que consideró "importante" que Mazón supiese información relevante que estaba teniendo lugar esa tarde, como la posible rotura de una presa o el lanzamiento de esa alerta móvil. "Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros", reconoce.

