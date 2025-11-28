Salomé Pradas rompe a llorar al recordar sus llamadas fallidas a Mazón en la DANA: "No pude informarle del ES-Alert porque no me cogía el teléfono"

La exconsellera de Emergencias se emociona recordando el "gran dolor" que sintió al escuchar a Carlos Mazón decir que tenía el móvil en la mochila cuando ella intentaba contactar con él. "Pensé inmediatamente en las víctimas porque fue el peor momento de la tarde", confiesa.

Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, confesó entre lágrimas a Gonzo en Salvados que no pudo informar a Carlos Mazón sobre el envío del ES-Alert ni sobre la decisión de mandar la alerta a los móviles durante la DANA del 29 de octubre de 2024, porque "no le cogía el teléfono". Pradas expresó su dolor por las declaraciones de Mazón en el Congreso, donde afirmó que no contestó su llamada a las 19:10 horas porque "llevaba el móvil en la mochila". Pradas quería informarle sobre la situación crítica, especialmente por la presa de Forata, sin buscar su opinión ni valoración. Posteriormente, reflexionó que hubiera sido necesario que Mazón, como máximo representante de la Generalitat, estuviera presente.

"Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar el ES-Alert. No le quería pedir ni opinión, ni valoración", asegura emocionada Pradas.

Previamente, Pradas comenta a Gonzo que consideró "importante" que Mazón supiese información relevante que estaba teniendo lugar esa tarde, como la posible rotura de una presa o el lanzamiento de esa alerta móvil. "Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros", reconoce.

