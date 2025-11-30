Salomé Pradas cree que Mazón debería haber cancelado su comida en 'El Ventorro' el día de la DANA: "Yo me hubiese trasladado de inmediato al Cecopi"

La exconsellera cuenta a Gonzo que quiso ponerse en contacto con Mazón cuando les informan del riesgo de colapso de la presa de Forata y que la población afectada "podía ser más de 80.000 personas".

A las 19:00 horas del día de la DANA, con Carlos Mazón acabando su comida en el restaurante 'El Ventorro' y acompañando al parking a Maribel Vilaplana, Salomé Pradasquiso llamar al president de la Generalitat para informarle que acababa de conocer el riesgo de colapso de la presa de Forata, una ruptura que podía afectar, según recuerda Pradas, a "80.000 personas".

Preguntada por Gonzo si Mazón tendría que haber abandonado el restaurante, Pradas responde: "Lo ha dicho él, no lo digo yo. Debería haber cambiado su agenda o paralizado su agenda y haberse ido a Utiel".

"Trataba de trasladarle lo que estábamos viviendo allí. Si me trasladan eso, me habría trasladado de inmediato al Cecopi. Lo reflexionaba a posteriori. He concluido que hubiese sido necesario hubiera estado allí con nosotros", denuncia Pradas.

