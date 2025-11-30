La reflexión de Salomé Pradas sobre Mazón un año después de la DANA: "Hubiese sido necesario que estuviera en el Cecopi con nosotros"

La exconsellera asegura que de haber sido ella presidenta de la Generalitat Valenciana y ante el panorama que se vivió el 29 de octubre de 2024, en su caso se habría "trasladado de inmediato al Cecopi".

Salomé Pradas tiene claro que Carlos Mazón tendría que haber estado presente en el Cecopi el día de la DANA y no comiendo en el restaurante 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana. Es una de las confesiones que la exconsellera comparte con Gonzo en su entrevista en Salvados, donde explica que intentó llamarle a las 19:10 horas de aquel 29 de octubre de 2024 sobre la situación que se vivía en la presa de Forata.

"A las 19:10 se había iniciado al debate (sobre el envío del mensaje ES-Alert) cuando nos dicen del nivel 3 de la presa (de Forata), cuando nos dicen que la población afectada podía ser 80.000 personas. Ahí quise decírselo al president", explica Pradas.

Gonzo recuerda que, a esa hora, Mazón todavía seguía estando con Maribel Vilaplana. "¿Debería haber abandonado Mazón el restaurante?", pregunta el presentador a Pradas, que responde: "Lo ha dicho él, no lo digo yo. Debería haber cambiado su agenda o paralizado su agenda y haberse ido a Utiel".

Preguntada por lo que esperaba de Mazón ese día, Pradas cree que, tras reflexionar, ha concluído que "hubiese sido necesario que Mazón hubiera estado allí" con ellos, en el Cecopi.

