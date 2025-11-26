El jefe de gabinete de Mazón declara que le avisó antes de las 17:00 horas sobre la situación de emergencia en Utiel

El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, comparece como testigo ante la jueza de Catarroja

El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ha declarado este miércoles ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, sobre su papel en la gestión en la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana.

Según confirman a laSexta fuentes presentes en su declaración, Cuenca ha asegurado que avisó a Carlos Mazón poco antes de las 17:00 horas sobre la situación de emergencia en Utiel, pidiendo que el entonces presidente de la Generalitat acudiese in situ para comprobar cómo estaba afectando el temporal. No obstante, la exconsellera Salomé Pradas les trasladó que allí no se podía entrar.

Cuenca también ha testificado que la comida entre Mazón y Maribel Vilaplana no estaba recogida en la agenda del president y que solo la conocía él.

