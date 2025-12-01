Pradas reconoce que no le echó en cara a Mazón no haber atendido a sus llamadas la tarde de la DANA: "No tuve ningún enfrentamiento"

Pradas desvela en Salvados cuál es el momento en el que "desiste" de intentar hablar con Mazón la tarde de la DANA después de que no atendiera a sus llamadas. "Me cuesta procesar lo que pasó esa tarde con él", admite.

El 29 de octubre de 2024, a Salomé Pradas le indicaron que desde las 14 h de la tarde no podría comunicarse con Mazón y que tendría que hacerlo, en su lugar, con el jefe de su gabinete, porque el president estaba "de actos". Aún así, dada la gravedad de lo que estaba ocurriendo -a pesar de que en el Cecopi, dice la que fuera la consellera responsable de emergencias, no tenían todos los datos- ella intentó llamarle en varias ocasiones. En algunas de ellas, Mazón no le cogió el teléfono, reconoce Pradas en Salvados.

Pero en otras, sí. Lo suficiente para tener una idea de que lo que estaba ocurriendo en Valencia no se correspondía con una gota fría. Mientras los valencianos se ahogaban en la DANA, Mazón estaba de comida en 'El Ventorro' e incluso hay una parte de la tarde en la que ni siquiera sabemos dónde estaba ni qué estaba haciendo. Salomé Pradas estaba en el Cecopi, discutiendo junto a técnicos y responsables si era idóneo o no enviar un mensaje ES-Alert para alertar a la población. Un mensaje que tardó más de una hora en gestarse y que llegó a los móviles de los ciudadanos a las 20:11 h, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes.

Una hora antes, intentó ponerse en contacto con Mazón, porque desde la Confederación Hidrográfica del Júcar les habían advertido de que existía la posibilidad de que se rompiera la presa de Forata, cuenta ella ante Gonzo. "A las 19:10, cuando ya se había iniciado el debate (del ES-Alert), cuando ya nos había dicho la Confederación que podíamos pasar incluso a nivel tres, que eso era rotura casi inmediata, y que ya me informaron de que la población afectada podía ser 80.000 personas, por responsabilidad yo quise comunicárselo a mi president y no pude", afirma.

"Mazón tendría que haber cambiado su agenda"

"Entonces ni a las 18:16 ni a las 18:25 ni a las 18:30 hablan del ES-Alert. Simplemente le pasan información de lo que ustedes saben que está sucediendo. Forata y río Magro", se cerciora Gonzo. "Sí. Y Utiel-Requena", añade. "Evidentemente, no nos olvidábamos de que teníamos que seguir rescatando a personas", agrega. "A esa hora el señor Mazón, se supo después, estaba en el restaurante 'El Ventorro'. ¿Usted cree que con la información que le trasladaban en esas tres llamadas el señor Mazón debería haber abandonado el restaurante?", le pregunta el periodista. "Lo ha dicho él, no lo digo yo. Él ha dicho que debería haber cambiado su agenda o haber paralizado esa agenda y haberse ido a Utiel. Yo también considero lo mismo", reconoce. Ella hubiera ido volando al Cecopi, asegura.

"Creía que era importante que si nos informaban de una posible rotura de presa o que si íbamos a lanzar un ES-Alert, que lo supiera el presidente de la Generalitat. Yo, reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros", sentencia.

La llamada que Mazón no escuchó porque tenía "el móvil en la mochila"

A las 19:10, como ya refería anteriormente Pradas, volvió a llamarle, pero él no le cogió el teléfono. Y no lo hizo, según declaró el propio Mazón, "porque llevaba el móvil en la mochila". Cuando escuchó esa respuesta, Pradas sintió "un gran dolor". "Pensé inmediatamente en las víctimas", comenta, apenada.

Pradas se rompe: "Yo quería informarle, sobre todo, por la presa de Forata y por la decisión de lanzar el ES-Alert. No le quería pedir ni opinión ni valoración, nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento en que ya se había decidido, porque no me cogía el teléfono".

A las 19:25 h tampoco descolgó. "Yo ya digo: 'Desisto'", desvela. Todavía le cuesta "procesar lo que pasó esa tarde en relación con el president de la Generalitat" y por ello, empatiza mucho con las víctimas. "Ya no porque nos hiciera falta el señor Mazón allí, sino por la forma en cómo se ha contado. Cuándo se contó. A mí ni siquiera me lo contó directamente. A mí nunca me ha hablado tampoco de eso. A mí nunca me ha relatado qué es lo que hizo esa tarde. Con detalle", dice haciendo relación a la tarde de Mazón en 'El Ventorro' con Vilaplana.

"Solo una vez sí que tuve la fuerza para decirle que, si no era por mí, que lo hiciera por las víctimas. Y que lo contase", comenta. Pero aún no lo ha hecho.

Nunca se lo echó en cara

"Cuando consigue hablar con él, a las 19:43 de la tarde, ¿le dice esto? ¿Le afea el que no le esté cogiendo el teléfono con la situación que está pasando?", quiere saber Gonzo. "No tuve ningún enfrentamiento directo con el señor Mazón hasta después de ser cesada". A ella "lo único" que le preocupaba en aquel momento era "salvar a las víctimas", dice entre lágrimas. "Había otra a la que no tuve oportunidad siquiera de ayudar. Y es lo que no voy a poder superar nunca", se derrumba.

Gonzo para la entrevista.

