Salomé Pradas denuncia que Mazón ha escuchado "poco" a las víctimas: "Ha habido demasiada política y poco corazón"

Al comienzo de esta entrevista de Salvados, realizada más de un año después de la DANA, Salomé Pradas ya carga contra Mazón y el Govern por su actitud con las familias de las víctimas y los valencianos desde entonces.

Salomé Pradas, quien fuera consellera responsable de emergencias durante la DANA de Valencia, rompe un silencio de más de un año en esta entrevista que concede a Salvados. La primera pregunta es inevitable y Gonzo no pierde la oportunidad de hacérsela: "¿Por qué ahora ha decidido que tiene ganas de hablar?".

"Porque las víctimas, los damnificados, necesitan saber toda la verdad de lo acontecido ese día, de lo que sucedió", responde con sinceridad para después asegurar que se han dicho "muchas mentiras, medias verdades y algunas verdades" sobre ese día.

"Mayor acercamiento hacia las víctimas"

Y ella ahora está aquí para contar la suya... curiosamente, poco tiempo después de la dimisión de Mazón como president de la Generalitat Valenciana, señala el periodista mientras ella asiente. "Me ha ayudado también la decisión de dimitir por parte del expresident Mazón", reconoce. Según ella, "ahora se abre una nueva etapa" en la que a Pradas le gustaría que "hubiera mayor acercamiento hacia las víctimas".

Una frase especialmente llamativa por el hecho de que Mazón se vio prácticamente obligado a dejar su cargo después de que las víctimas y sus familiares cargaran contra él durante el funeral de Estado que se celebró un año después de la DANA, hace escasamente un mes.

En este último año, dice ahora, "se les ha escuchado poco". "Les ha faltado calor, les ha faltado comprensión... Creo que ha habido demasiada política, pero poco corazón y poco entente y cariño hacia las víctimas", insiste.

