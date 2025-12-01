Diálogo "constructivo" sin avance real: EEUU y Ucrania mantienen sus contactos en busca de la paz con "mucho trabajo por hacer" todavía

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Rustem Umerov, secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, se estrechan la mano en Hallandale Beach, Florida

El contexto Las conversaciones entre EEUU y Ucrania han tenido lugar en Florida. Witkoff viajará a Moscú esta semana después de estar "en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa", según trasladó Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de "productiva" la reunión en Florida con representantes ucranianos, aunque reconoció que queda "mucho trabajo por hacer" para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. La delegación estadounidense, encabezada por Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, discutió con la delegación ucraniana, liderada por Rustem Umérov, sobre un plan de paz. Rubio destacó avances significativos, mientras que Umérov subrayó la importancia de la seguridad y soberanía de Ucrania. Se espera que el enviado especial de EE.UU. viaje a Moscú para continuar las negociaciones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, valoró el tono constructivo del diálogo y agradeció el compromiso de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que la reunión en Florida con representantes ucranianos fue "productiva", pero reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", apuntó Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, que se alargó durante cuatro horas. El secretario de Estado aseguró que este es "un tema delicado y complicado" en el que hay "muchos factores en juego", así como otra parte implicada "que tendrá que formar parte de la ecuación", en referencia a Rusia.

En este sentido, recordó que el enviado especial de su Gobierno, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana, y añadió que ha estado "en contacto en mayor o menor medida con la parte rusa, por lo que conocemos bastante bien sus puntos de vista". Además, se mostró optimista con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, "sobre todo teniendo en cuenta que hay una visión compartida de que no se trata solo de poner fin a la guerra".

"Se trata de asegurar el futuro de Ucrania, un futuro que sea más próspero y que se construya sobre la base de lo que hemos logrado hoy", anotó al respecto. En la reunión, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Rubio, Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump.

A la espera de una reunión entre Zelenski y Trump

Por su parte, Ucrania estuvo representada por el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umérov, acompañado del primer viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, y otros diplomáticos y políticos ucranianos. Umérov dijo a los periodistas que en el encuentro se discutieron "todos los asuntos que son importantes para Ucrania y los ucranianos", y aseguró que Estados Unidos fue "muy comprensivo".

Antes de que comenzara la reunión, Umérov escribió en X que las prioridades de su delegación eran "salvaguardar los intereses ucranianos, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra". La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kyiv espera poder concretar una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Trump.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kyiv. Este acuerdo, que EEUU le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kyiv y sus socios europeos.

Zelenski habla de "tono constructivo"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este domingo, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

"Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kyiv y de Washington.

"Doy las gracias a Estados Unidos, al equipo del presidente (Donald) Trump y al presidente personalmente por el tiempo que dedican tan intensamente a definir los pasos para poner fin a la guerra. Seguiremos trabajando", añadió Zelenski tras ser informado de los resultados de la reunión mantenida entre Umérov y los representantes estadounidenses.

El jefe de Estado Ucraniano, que escribió su mensaje tras haber sido informado de lo que llamó "los principales parámetros del diálogo, los puntos destacados y algunos resultados", precisó que espera un "informe completo" de la delegación que le llegará en una reunión personal.

"Nuestros objetivos clave se mantienen sin cambios"

En una reunión mantenida en Florida entre la delegación liderada por Umérov y el grupo de representantes de Estados Unidos, encabezado por el Secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, ambas partes abordaron el plan de paz para acabar con la guerra ruso-ucraniana, que va camino de cumplir el próximo mes de febrero cuatro años desde que comenzó. Tras la reunión, el propio Rubio señaló que la sesión de trabajo fue "productiva".

"Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", afirmó Rubio tras el encuentro con Umérov. Por su parte, Umérov se refirió en su canal de Telegram a la reunión como una cita en la que se lograron "progresos significativos" hacia la paz merecida y en el "alineamiento de posiciones con el lado estadounidense".

"Nuestros objetivos clave -seguridad, soberanía y una paz fiable- se mantienen sin cambios y son compartidos por el lado estadounidense", señaló Umérov, quien afirmó que, por delante, quedan "consultas y trabajo para un acuerdo sobre un marco conjunto" que sirva de solución.

La delegación ucraniana la componen, junto a Umérov, entre otros, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kilitsia, la embajadora de Kyiv en Estados Unidos, Olga Stefanishina, y el subdirector de la Dirección de Desarrollo Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadím Skibitsky. En el lado estadounidense, además de Rubio, se reunieron con Umérov y su equipo el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, entre otros.

