Un hombre mata a puñaladas a su mujer en Torrejón de Ardoz y después se suicida

Una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas, una de ellas en el cuello, presuntamente por su pareja, quien luego se suicidó arrojándose desde la azotea del edificio en Torrejón de Ardoz. La pareja, de nacionalidad española, estaba registrada en el sistema VioGén en 2022, con riesgo "no apreciado" y el caso estaba "inactivo". El crimen ocurrió el domingo por la noche. La Policía Nacional y servicios de emergencias encontraron primero el cuerpo del hombre, y luego el de la mujer dentro del domicilio. Las hijas de la pareja, de 13 y 17 años, están ahora al cuidado de un familiar.

Según ha podido saber laSexta, los servicios de emergencias y la Policía Nacional primero encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz. Fuentes del caso han apuntado a EFE que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.

Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado -cuya puerta fue abierta por los bomberos- los agentes localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca, alguna de ellas en el cuello. Posteriormente a la vivienda acudieron las dos hijas de la pareja hallada muerta, de 13 y 17 años, que han quedado al cargo de un familiar.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003.

