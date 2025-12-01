Salomé Pradas, sobre si el texto del ES-Alert era "un borrador chorra", como declaró el técnico que lo envió: "Fue lo que leyó Suárez en el Cecopi"

A las 18:37 h ya había un borrador del texto que se iba a enviar mediante ES-Alert la tarde de la DANA, aunque Pradas afirma que no se había planteado la opción hasta la 19:00. Gonzo analiza junto a la exconsellera en Salvados el contenido del mismo y cómo se gestó.

Salomé Pradas, la que fuera la consellera responsable de emergencias el día de la DANA de Valencia, asegura que nadie planteó en el Cecopi la posiblidad de enviar un ES-Alert a la población hasta las 19 h. A las 18:37 h ya había un borrador del texto. Sin embargo, ella afirma en esta entrevista de Salvados que ese mail no llegó al Cecopi.

"Sobre este texto, en su declaración ante la jueza, el técnico de emergencias que lo envía dijo que era un 'borrador chorra sin relevancia'", recuerda Gonzo en el programa de laSexta. "A mí me sorprendió esa calificación por parte del técnico, porque fue el borrador que nos leyó Jorge Suárez (el subdirector general de Emergencias)", desvela.

El debate entre Suárez y Basset que se alargó "20-25 minutos"

Pradas relata ante el periodista cómo se acordó el texto que aparecería en ese aviso. "Jorge Suárez, a las 19 h de la tarde, nos informa de que proponían enviar un ES-Alert por la posible rotura de la presa de Forata" para las zonas por donde pasaba el río Magro y podían verse afectados los municipios. Su aportación, dice, fue añadir que "las únicas vías de comunicación o medios de comunicación oficiales" eran "À Punt y el @112 de la Generalitat".

Fue ahí cuando se inició "un debate entre él y el jefe operativo de la Emergencia, que por ser el jefe del Consorcio de Bomberos en ese momento, era el señor Basset" sobre la idoneidad o no de mandarlo. Aunque reconoce que la mayoría tenía claro que había que hacerlo,"el señor Basset" dijo que creía que podía "ser contraproducente mandar en ese momento un ES-Alert".

¿Por qué se tardó más de una hora en enviar el ES-Alert?

El borrador ya estaba redactado a las 18:37 h, aunque ella afirma que desconocía su existencia. El debate comenzó a las 19 h. El aviso llegó a los móviles de los valencianos de la zona a las 20:11 h. "¿Por qué se tarda más de una hora en enviar un mensaje que usted, como máxima responsable institucional, me acaba de decir que estaba de acuerdo desde el primer momento que se lo plantean en poder enviar?", le lanza la pregunta Gonzo.

El motivo, explica, es que "había que escuchar al jefe operativo de la emergencia", según indica el plan, señala. "Usted imagínese, si el jefe de emergencias de mayor rango y el jefe operativo de la emergencia entran en un debate sobre incluso la idoneidad o no del ES-Alert, sería un contrasentido, incluso imprudente, que un mando político dijera sí o no o pusiera la balanza de un lado u otro sin tener la técnica suficiente como para decidir. Yo tenía que escucharlos, pero todo el Cecopi teníamos que escucharlos", intenta justificar.

¿Por qué Pradas no dio "un golpe en la mesa"?

Gonzo se muestra confundido y se pregunta por qué ella no dio "un golpe en la mesa": "¿De verdad creían que lo mejor era escuchar todas las opiniones antes de tomar una decisión?". A esas horas, cientos de valencianos ya se estaban ahogando. Su respuesta se basa en seguir afirmando que desconocían que el barranco del Poyo ya se había desbordado y que solo iba dirigido a quienes pudieran estar afectados por la situación con la presa de Forata y su colapso, para el que todavía quedaban dos horas, dice echando una vez más la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "La Confederación nos dice: 'En dos horas puede romperse'. Dijo técnicamente: 'colapsar la presa de Forata'. Ahí sí que pregunté. Digo: '¿Colapsar qué es, romperse?'", asevera.

Pradas cuenta que fueron los técnicos quienes decidieron el contenido del mensaje. "El debate duró entre 20 y 25 minutos", desvela. "Entre Basset y Suárez", añade. "Y, por tanto, sumamos esos 25 minutos de debate para llegar al mejor texto, según los técnicos, a otros 30 minutos de gestión del envío. Ya por parte de los técnicos. Y hablo ya de la cuestión telemática".

¿Tuvieron que estar probando técnicamente ese día cómo se enviaba el mensaje?

Un testigo declaró en el juicio que inclusó les costó encontrar el sistema informático para gestionar ese envío. "Hay que entender que era un sistema que no se había puesto en marcha operativamente jamás, que hay que validarlo por dos técnicos diferentes.

El segundo validador no estaba allí. Le tuvo que llamar el señor Suárez", narra. "¿Tuvieron que estar probando técnicamente ese día cómo se enviaba el mensaje?", quiere saber el periodista. "Sí, así fue", confirma ella.

El texto no avisaba de que se subiera a las plantas más altas

Pradas reconoce que "fue un fallo en su día implementar un sistema sin hacer las pruebas suficientes ni hacer una implementación operativa antes, aunque fuera a menor escala". Por si fuera poco, en ese texto, que, recordemos, se mandó por la posibilidad de desbordamiento o rotura de Forata, no se mencionaba que era recomendable subirse a las plantas más altas. "Se envió el mensaje que consideraron los técnicos. Fue ese. Ellos consideraban que lo que podía producir, si la gente empezaba a enterarse de que iba a romperse una presa, temían incluso un efecto estampida", revela.

