Fernando Garea, tajante con Ayuso después de que nombre a ETA en su último discurso: "ETA ya no existe"

Miles de personas han salido a las calles de Madrid para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que afectan al PSOE. En La Roca, Fernando Garea analiza la convocatoria y critica las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante el acto.

Esta mañana, unas 40.000 personas se manifestaron en Madrid para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, motivadas por los casos de corrupción dentro del PSOE, según datos de la Delegación del Gobierno.

"El PP tiene toda legitimidad para convocar manifestaciones. Creo que es una buena cifra en tan poco tiempo", valora Fernando Garea tras conocer los datos. Sin embargo, el periodista critica las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el acto.

Isabel Díaz Ayuso llegó a afirmar que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra". Unas palabras que, según Garea, benefician al Ejecutivo: "De nuevo, en algunas cosas, el PP acude al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez con sus exageraciones".

Asimismo, lanza un mensaje a la presidenta madrileña: "ETA ya no existe. ¿Por qué esa exageración?".

