¿Quién ha ganado las elecciones en Honduras? Resultados de una votación poco clara

Una persona muestra una papeleta electoral al cierre de las urnas el 30 de noviembre, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras).

Algunos centros de votación retrasaron su cierre ante la presencia de electores que aún no habían podido depositar sus papeletas. Según el primer avance de los resultados, el derechista Asfura va en cabeza.

Día de elecciones en Honduras, con la sombra de Donald Trump planeando sobre el proceso electoral. Este domingo, los hondureños han acudido a las urnas para elegir a su nuevo presidente, con una amenaza del presidente de Estados Unidos: si el derechista Tito Asfura no gana, Estados Unidos no invertirá dinero en el país. Cuatro horas después del cierre de las urnas, con un 34,25% de los votos escrutados, Asfura, del conservador Partido Nacional, encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Más de 6,5 millones estaban llamados este domingo para seleccionar a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026. El escrutinio aún continúa, y el CNE ha recordado que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas. El proceso de este domingo definirá si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partido Nacional y Liberal. Según el último avance de los resultados ofrecido por el CNE, los resultados van así:

Tito Asfura : 530.073 votos

: 530.073 votos Salvador Nasralla: 506.316

506.316 Rixi Moncada: 255.972 votos

Nasralla ha advertido de que la diferencia entre su candidatura y la de Asfura, de unos 23.000 votos, "no es nada" y que es mejor esperar hasta que finalice el recuento de las papeletas. "Lo importante es que sepamos que en este momento no hay un ganador oficial". Los primeros resultados del CNE, de hecho, se publicaron con al menos una hora de retraso, en parte porque en algunos centros de votación se prolongó el plazo para votar ante la presencia de electores que aún no había podido depositar sus papeletas.

