Ramoncín, sobre la manifestación del PP: "Si es por la corrupción, yo puedo ir a hablar de Mazón o de la Diputación de Almería"

"Si esta convocatoria es para la corrupción, yo puedo ir a hablar de la corrupción moral de ese ser abyecto que se llama Mazón o puedo ir por la corrupción de (la Diputación) Almería", ha afirmado.

Alberto Núñez Feijóo ha empezado a plantear la idea de la moción de censura a raíz de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. Una situación que ha analizado Ramoncín en laSexta Xplica.

"Parece ser que a la gente del PP no les importa en absoluto, sabiendo a ciencia cierta como saben, que la única forma de llevar a Feijóo a la Moncloa es con Vox. Al PSOE los votantes socialistas quizás eso les haga que vayan y decidan venir a las urnas", ha comentado.

Al mismo tiempo, el colaborador ha apuntado que si la manifestación convocada por el Partido Popular este domingo es por la corrupción, él podría acudir a hablar de otros casos.

"Me pregunto. Si mañana esta convocatoria es para la corrupción, yo puedo ir a hablar de la corrupción moral de ese ser abyecto que se llama Mazón o puedo ir por la corrupción de (la Diputación) Almería. ¿O cómo va?", ha reflexionado.

