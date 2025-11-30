Pradas desvela que cuando Mazón llegó al Cecopi hubo que ponerle "al día": "Había cosas que ni siquiera le había podido contar"

Después de decirle hasta cómo tenía que llegar al edificio en el que estaba teniendo lugar la reunión del Cecopi la tarde de la Dana, más de tres horas después de que empezara, tuvieron que "poner al día" a Mazón, desvela Salomé Pradas en Salvados.

Mazón llegó a la reunión del Cecopi a las 20:24 h de la tarde de la DANA, más de tres horas después de que diera comienzo. Durante toda la tarde, Salomé Pradas, la entonces consellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana, había intentado ponerse en contacto en diversas ocasiones con él, algunas de ellas, sin éxito. Mazón no le cogió el teléfono en varias ocasiones. "El president quiso desde el momento en que llegó al Cecopi liderar la comunicación", cuenta Pradas en esta entrevista que concede a Gonzo en Salvados.

Desde ese momento, tuvieron que "ponerle al día": "Había cosas que ni siquiera le había podido contar". "Es que este hombre viene de fuera, yo le he explicado lo que le he explicado", comenta la exconsellera. Lo que ella intentó fue trasladarle "la sensaciones tan fuertes" que allí estaban viviendo por "lo que estaba pasando". "Era como intentar hacerle ver, que sintiera lo que estábamos sintiendo allí todos desde primera hora del día, o de la tarde sobre todo", narra.

Las recomendaciones de Mazón por televisión a las 21:30 h

Desde el Cecopi, Carlos Mazón volvió a aparecer en televisión a las 21:30 h, cuando ya habían muerto la gran mayoría de las 229 víctimas. Gonzo rescata ese vídeo de la hemeroteca para "recordar las recomendaciones que daba". El entonces president pedía que nadie saliera a la carretera, que se quedaran en las casas y que quienes estuvieran cerca de cauces fluviales o barrancos buscaran la mayor altura posible.

Mientras vuelve a ver estas imágenes, Pradas murmura y el periodista pide que repita en alto lo que estaba diciendo. "Decía: 'Mi cara y la de Mompó'. Estábamos descompuestos porque empezábamos a conocer ahí la magnitud de la emergencia. Y creo que ahí se evidencia mucho quién había estado con la tensión de gestionar eso", asegura.

El segundo ES-Alert de las 21:00 h

Pero, ¿por qué el señor Mazón a esa hora sí que recomienda a los ciudadanos que busquen el punto más alto posible y no se mencionó nada de ello en el mensaje ES-Alert que se mandó a las 20:11, teniendo en cuenta la utilidad de ese consejo? "Sí, se mandó un segundo ES-Alert con ese mensaje un poco antes de las 21:00. O sea, se llevó una diferencia de 30 o 40 minutos, que es lo que tardaron los técnicos en introducir ese segundo mensaje y cuando ya allí teníamos más conocimiento", intenta justificar Pradas.

Según ella, fueron "los técnicos" quienes "aconsejaron en ese momento enviar ese segundo mensaje", pero recalca, después de estas palabras, que "no quiere ser injusta con nadie". "No creo que nadie sabiendo lo que podía venir evitara informar a conciencia de lo que podía venir. Y lo que nos vino -lo ha dicho AEMET, lo ha dicho la Confederación- fue muy difícil", comenta.

Pradas se emociona al ver las caras de "Suárez -subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana-, Mompó-presidente de la Diputación de Valencia-, o Romón, que es el de la UME" en ese vídeo y tras recordar que cuando la cesaron, le dio las gracias a todos ellos.

