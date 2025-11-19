La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias

Mientras tanto... Una acusación popular pide a la jueza que cite a declarar como testigos a los escoltas de Carlos Mazón, su chófer y los bedeles de la Presidencia de la Generalitat.

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar a varios funcionarios de la Generalitat Valenciana, incluyendo a José Manuel Cuenca y Jorge Suárez, en calidad de testigos. Las comparecencias están programadas para finales de noviembre y principios de diciembre. Además, ha solicitado a una periodista que proporcione datos de su tarjeta de estacionamiento y ha requerido grabaciones del Centro de Coordinación de Emergencias del 29 de octubre de 2024. La Fiscalía apoya estas medidas. También se ha abierto una pieza de fallecimiento por una bebé que no sobrevivió a la DANA. Por otro lado, se ha pedido citar a los escoltas y chófer de Carlos Mazón para esclarecer los hechos.

La jueza que dirige la investigación penal sobre la gestión de la DANA ha citado a declarar, en calidad de testigos, al secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; a la directora general de la Secretaría del Gabinete del president, Pilar Montes; y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

Cuenca ha sido citado el próximo 26 de noviembre, Suárez el 4 de diciembre y Mateo el 10 de diciembre, todos ellos a las 9:30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Por otra parte, la instructora ha requerido a la periodista que comió el 29-O con el president de la Generalitat Valenciana que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo, a fin de que la empresa que regenta ese aparcamiento remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

También ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, que remita copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, registradas entre las 12 y las 15:30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

Esta solicitud guarda relación con la orden dada desde Emergencias para el despliegue de los bomberos en el control de los cauces del río Magro y del barranco del Poyo, una indicación que se cumplió pero que no se mantuvo, de forma que los bomberos se retiraron tras constatar un descenso del caudal y no pudieron alertar sobre la trágica crecida que vino después.

La jueza cuenta con el apoyo de la Fiscalía en esta instrucción, pues el Ministerio Público considera que es pertinente la solicitud y considera "procedente establecer una limitación temporal a las grabaciones que deben requerirse, puesto que durante todo el día 29 de octubre de 2024 la emisora V-Valencia fue utilizada para efectuar multitud de comunicaciones relativas al elevado número de actuaciones que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos llevaron a cabo ese día".

Por último, la instructora también ha acordado abrir una pieza de fallecimiento a nombre de la bebé fallecida antes de nacer en la DANA, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.

Piden a la jueza de la DANA que cite a los escoltas de Mazón

Por otro lado, una acusación popular ha solicitado a la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que cite a declarar como testigos a los escoltas de Carlos Mazón, su chófer y los bedeles de la Presidencia de la Generalitat.

En concreto, en el texto al que ha tenido acceso laSexta, solicitan "requerir a Presidencia de la Generalitat Valenciana o a la Conselleria competente en materia de seguridad (a través de AVSRE, Secretaría Autonómica de Seguridad o el organismo correspondiente), para que facilite la identificación de los agentes de seguridad o escoltas que prestaron servicio el día 29 de octubre de 2024 a Carlos Mazón, a fin de citarlos como testigos".

Además, piden la identificación y citación del chófer del presidente en funciones que estuvo con él ese día para completar "la cronología de los hechos y las comunicaciones realizadas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.