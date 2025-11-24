Mompó reconoce que "se tardó mucho en enviar el mensaje" de alerta por la DANA en Valencia y que solo era por la presa de Forata

Los detalles El presidente de la Diputación de Valencia ha afirmado que el día de la catástrofe llegó al CECOPI a las 17:45 horas, y que estando allí, pidió que se mandara "de una puta vez" el mensaje de alerta.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha reconocido que el mensaje de alerta por la DANA del 29 de octubre de 2024 se envió tarde, a las 20:11 horas. Mompó, que llegó al CECOPI a las 17:45, pidió con urgencia que se enviara la alerta, preocupado por el posible colapso de la presa de Forata. Durante su comparecencia en la comisión del Congreso, Mompó defendió que el problema fue la información recibida, no la presencia de políticos. Criticó la falta de aprendizaje tras la catástrofe y la ausencia de acción del Gobierno nacional durante la emergencia.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha reconocido este lunes que "se tardó mucho en enviar" el mensaje de Es-Alert por la DANA a los valencianos el 29 de octubre de 2024, que se difundió a las 20:11 horas, a lo que ha añadido que dicha alerta solo contemplaba la advertencia "de que podría colapsar la presa de Forata".

El político del PP ha comparecido este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA, donde ha afirmado que el día de la catástrofe llegó al CECOPI a las 17:45 horas, y que estando allí, pidió que se mandara "de una puta vez" el mensaje de alerta, ya que, como alcalde de Gavarda, estaba "nervioso" porque era "consciente" de lo que podía suponer que colapsara la presa Forata.

"Como vecino que soy (de Gavarda), era muy consciente de lo que podía suceder. A las 21:00 horas hubiera colapsado Forata. Yo se lo decía, en general, a todos los que estaban en el CECOPI", ha manifestado Mompó, quien también ha dicho que desconoce el motivo por el que no se envió el mensaje de alerta antes.

"Yo fui al CECOPI para ayudar, no como político, sino como persona, para pasar teléfonos, llamar a alcaldes...", ha apuntado Vicente Mompó, quien ha indicado que habló "dos veces" con Carlos Mazón por teléfono, aunque no sabe "desde dónde" hablaba el president de la Generalitat Valenciana.

"Lo que falló fue la información que llegaba"

Así, el presidente de la Diputación de Valenciana ha defendido que "el problema no era quién estuvo o quién no, sino de la información que llegaba". "Al final, los técnicos eran los que eran", ha señalado el político del Partido Popular, a lo que ha añadido que "después de 230 muertos, falló de todo". "Pero ese día, con la información que teníamos, lo que falló fue la información", ha apostillado.

En este punto, Mompó ha lamentado que un años después de la catástrofe, "no hemos aprendido nada". "Tenemos que solucionar el problema y no estar todo el rato echando barro al asunto. Ese día, cada uno hizo lo que hizo, y quien tenga que evaluarlo, ya lo hará", ha expresado, al tiempo que ha dicho que él no está "para juzgar la posición de la señora Salomé Pradas".

En este sentido, el líder de la Diputación de Valencia ha subrayado que "ningún político dirige la emergencia", sino que "son los técnicos", que formaron "una mesa redonda donde la gente opinaba". "Ese día, los técnicos sabían lo que tenían que hacer", ha defendido, aunque ha reconocido que él tomó la decisión de cerrar los colegios en su pueblo como medida preventiva y que con la información que tiene hoy, "hubiera hecho más por salvar vidas".

"Todos deberíamos aprender de lo que ha sucedido para estar mejor preparados, y mi sensación es que las administraciones no están colaborando", ha manifestado el político 'popular', quien se ha mostrado crítico con el Ejecutivo nacional: "Para qué quiero yo un Gobierno de España si en la peor catástrofe no lo tenemos; a día de hoy queda claro que no estuvieron y tendría que hacer actuado por iniciativa suya", ha denunciado.

