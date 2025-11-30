Pradas insiste en que nadie planteó enviar un ES-Alert hasta las 19:00 pese a ver a Suárez decir en un vídeo que se podía mandar "un mensaje a todos los móviles" a las 17:20

Jorge Suárez, director general de Emergencias, aparece en un vídeo hablando sobre la posibilidad de "mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona". Tras ver las imágenes, Pradas niega que se hablase de mandar un ES-Alert a esa hora.

En su entrevista a Salomé Pradas en Salvados, Gonzo enseña a la exconsellera un vídeo en el que se escucha a Jorge Suárez, director general de Emergencias el día de la DANA, hablar acerca de la posibilidad de "mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona" en caso de que los miembros del Cecopi lo viesen oportuno, aludiendo a la zona de Utiel y Requena.

Pese a estas palabras, que aluden (sin nombrarlo) al sistema ES-Alert, Salomé Pradas asegura a Gonzo que no se barajó utilizar ese sistema hasta las 19:00 horas, casi dos horas más tarde de escuchar esas palabras. "El señor Suárez explicará qué quería decir en ese momento, pero estábamos hablando de intentar rescatar a personas en Utiel y Requena", asegura.

A las 18:00 reciben el aviso por riesgo de desbordamiento de la presa de Forata, momento en el que "los técnicos de la Comunidad Valenciana, liderados por Jorge Suárez, se pusieron a trabajar para avisar a la población", hablando sobre lo "desfasados" que estaban los planes de la Comunitat Valenciana en materia de emergencias.

