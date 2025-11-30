Ahora

Recordando el día de la DANA

Salomé Pradas hace la cronología de sus llamadas con Mazón el día de la DANA: "A las 17:37 me devuelve la llamada de las 16:25"

Mazón pide a Pradas que "le siga informando" sin decirle que se encontraba en el restaurante 'El Ventorro'. "No le noté preocupado", admite la exconsellera responsable de las emergencias en la Comunitat Valenciana.

Salomé Pradas hace la cronología de sus llamadas con Mazón el día de la DANA: "A las 17:37 me devuelve la llamada de las 16:25"

Carlos Mazón no cogió el teléfono a Salomé Pradas a media hora de que comenzase la reunión del Cecopi para valorar la evolución de la DANA que acabaría con la vida de 229 habitantes de la Comunitat Valenciana. En su entrevista en Salvados, Pradas habla del proceso de comunicaciones que tuvo con Mazón y con su jefe de gabinete antes de que consiguiese hablar con él.

Pradas concreta que fue a las 17:37 horas cuando el entonces president de la Generalitat Valenciana le devolvió la llamada que le había hecho más de una hora antes. "Ahí le informo de lo que me había informado el alcalde de Utiel y lo que se había puesto en común con los miembros del Cecopi, con la dificultad de entrar en Utiel y se hablaba de desembalses en Forata", explica la exconsellera.

Gonzo pregunta cuál fue la respuesta de Mazón a sus palabras, a lo que Pradas responde: "Que le siga informando". Pradas no sabía entonces dónde estaba Mazón ni el president se lo hizo saber. Tampoco le notó preocupado durante su llamada.

