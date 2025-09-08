El Gran Wyoming reconoce que le preocupa ir perdiendo capacidades con la edad: "Ya me está pasando, tengo una gotera y la voy viendo"

A sus 70 años, Chechu, el hombre tras El Gran Wyoming, hace balance de su vida personal y profesional y reflexiona sobre el futuro y los miedos que le provoca.

Con 70 años cumplidos, 40 en la televisión y 20 presentando El Intermedio, El Gran Wyoming, Chechu para los amigos, reflexiona sobre su vida personal, el presente, el pasado y el futuro en Salvados junto a su amigo Gonzo. "Si realmente el fascismo llega a ganar unas elecciones, yo lo voy a pasar muy mal, yo voy a ser un segregado. O sea, esta gente no permite esas cosas. La libertad se cercena", dice mostrando inquietud por el auge de la extrema derecha.

"¿Y no te preocupa ir perdiendo capacidades?", quiere saber su entrevistador. "Sí. Me preocupa porque ya me está pasando. Tengo una gotera y la voy viendo. Y digo: 'bueno, espero que el volumen que queda sea suficiente'", responde con honestidad.

Chechu reflexiona acerca de la vida, la muerte y la pérdida de la memoria: "Las vivencias que vas acumulando son experiencias propias que son únicas y solo las tienes tú. Cuando eso se pierde, se pierde para siempre".

Su madre estuvo internada en un centro psiquiátrico desde que él era un niño y eso ha sido algo que le ha acompañado durante toda la vida. De ella se acuerda cuando habla de la enfermedad en esta entrevista.

