Hallan el cuerpo sin vida de una joven en una vivienda de Librilla, Murcia

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cadáver, que se ha producido sobre las 15:00 horas de este domingo.

La Guardia Civil está investigando la muerte de una joven cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda de Librilla, Murcia. El descubrimiento del cadáver se produjo alrededor de las 15:00 horas de este domingo, momento en el que se notificó a las autoridades. Actualmente, los agentes se encuentran en el lugar del suceso recopilando información y entrevistando a vecinos y familiares para esclarecer los hechos. La investigación sigue en curso mientras se aguardan más detalles sobre este trágico suceso. La noticia está en proceso de ampliación.

La Guardia Civil investiga la muerte de una joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado esta tarde sin vida en una vivienda de la localidad murciana de Librilla, según ha confirmado Delegación del Gobierno en Murcia a laSexta.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las 15:00 horas de este domingo, tras lo que se ha dado aviso a la Benemérita, que ha acudido al lugar del suceso y ha acordonado la zona.

Por el momento, los agentes se encuentran en el lugar del suceso recabando información y tomando declaraciones a vecinos y familiares para tratar de esclarecer los hechos. Por ahora, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la muerte de la joven de 19 años.

Según han indicado fuentes vecinales a 'La Verdad de Murcia', la Guardia Civil ha tenido que forzar la puerta del domicilio para poder acceder a él.

*Noticia en ampliación.

